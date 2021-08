“La típica ‘operació bikini’ no és sana, perquè et fa entrar en un bucle de frustració”

Cristina Gual és divulgadora d’hàbits saludables i coach nutricional de la ‘Eskuela Kalegria’. La seva fórmula per menjar sa és la triple V: de veritat, varietat i vegetals

Considera que en general la societat menja bé? Hi ha molt poca consciència d’una alimentació sana. Personalment evito els termes ‘bé i malament’. Quan una persona no menja bé moltes vegades és per manca d’informació.

Què és una alimentació saludable? La que et suma, et porta energia, salut i vitalitat. És una eina per poder arribar a la millor versió de tu mateix, basada en aliments que estiguin el mínim processats.

Ets cofundadora de ‘la esKuela Kalegria’. Per què neix el centre? Té l’esperit de conscienciar que l’alimentació és un instrument, per recuperar o mantenir la salut i un pes saludable, sempre a través de receptes senzilles. L’ingredient bàsic és l’alegria, ja que no pots fer cap canvi sostenible sense saber per a què ho fas i amb una motivació al darrere. El procés l’has de gaudir.

En general hi ha una gran desconeixença respecte a l’alimentació? Totalment, sobretot en les prestacions dels vegetals. De fet, sembla que aquests estiguin relegats al càstig. Realment amb els vegetals es poden fer receptes molt elaborades, vistoses i nutritives. La meva fórmula és la triple V: de veritat, varietat i vegetals.

Actualment, sembla que hi hagi un boom del veganisme. És viable una vida saludable i sana sense menjar carn ni derivats? Una dieta vegana pot ser saludable sempre que sigui variada, però evidentment, també pot no ser sana (si és basada amb pasta i patates fregides). En el meu parer, és una bona notícia que cada vegada més gent se sumi en aquesta filosofia, si és nutritiva. Es tracta d’un corrent de consciència de protecció cap als animals i de sostenibilitat del planeta. Una alimentació com la que s’estava portant fins ara on la carn és omnipresent no és gens sostenible i cal revertir-la.

Per tant, com definiries una dieta equilibrada? Per sort s’han acabat les piràmides nutricionals i està molt estès el concepte de plat saludable. Un menjar sa hauria d’estar basat en la meitat de vegetals (prioritàriament crus), un quart de midó i un quart de proteïna. Així estàs saciat i no has de menjar contínuament.

L’alimentació és l’energia. Així que tal com menges, serà tal com visquis”

En aquesta línia, quants cops hauríem de menjar al dia? Una persona sana que no tingui cap patologia, amb tres menjades al dia en té més que suficient, si ho fa amb aliments nutritius. Entre àpat i àpat haurien de passar entre 3 i 4 hores, cal deixar descansar l’intestí. Hem d’entendre que cada vegada que ingerim menjar, l’intestí s’inflama i cal deixar-lo reposar perquè es regeneri.

La dieta mediterrània és saludable? Des de l’any 2010 forma part del patrimoni immaterial de la humanitat; és ideal. El problema és que actualment, s’està perdent; però si la seguíssim al peu de la lletra seria molt saludable. Aquesta està basada en vegetals i llegums i té molt poca presència de carn vermella.

Són eficients i sanes les dietes per aprimar-se ràpidament, com per exemple, la Dunkan? El terme de dieta no entra dins del meu vocabulari, perquè la comences i l’acabes. Cap dieta no és efectiva si no va acompanyada d’un canvi d’hàbits a més, moltes d’elles, prescindeixen d’algun grup de nutrients. Està demostrat que el 90% de persones que segueixen aquestes dietes baixen de pes, però al cap de dos anys l’han tornat a igualar o superar. La típica operació biquini no és sana, entres en un bucle de frustració.

Quines alternatives saludables hi ha per la gent que no té temps a cuinar? La falta de temps és relativa. Curiosament el ésser humà no dedica temps a tot allò que ens aporten vida: descansar i menjar. La persona que no té temps cal que es revisi, aquests elements haurien de ser prioritaris. Si ningú pot esgarrapar mitja hora, cal que compri productes de qualitat i tenir bona planificació.

Fins a quin punt influeix l’alimentació que portis en la curació de malalties? L’alimentació per si sola pot ajudar, però no és suficient. Si jo menjo bé, però no descanso i no gestiono bé les emocions difícilment estaré sa. Sí que és cert que l’alimentació sana ajuda a prevenir qualsevol malaltia i és un component importantíssim per mantenir-te sa.

Quina relació té el que menges amb la pròpia salut mental? L’alimentació és la nostra energia. Així que tal com menges, serà tal com visquis. Si menges vida (aliments crus), tindràs més vitalitat. Està demostrat que l’intestí és el nostre segon cervell i té una vinculació directa amb la salut mental. Si jo tinc un estat d’ànim fort, faré eleccions saludables. I a la inversa.

