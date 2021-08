El Sabadell il·lusiona a la primera part i s'imposa a l'Andorra en la seva presentació (1-0)

En el duel de presentació en una Nova Creu Alta amb públic -un miler d'espectadors-, el Sabadell s'ha imposat per la mínima a l'Andorra gràcies a un gol de Néstor Querol. El partit ha estat marcat per una curiosa anècdota: l'endarreriment de més d'una hora per un problema de comunicació del club amb la tripleta arbitral.

Ha estat una tarda llarga a l'Estadi. Un malentès en la confirmació de la tripleta arbitral ha provocat una situació rocambolesca. A les 19 hores no hi havia cap col·legiat al recinte. El problema s'ha resolt després de diferents trucades a la desesperada. El club ha anunciat una 'reprogramació' del partit a les 19.45 h, però finalment ha arrencat a les 20.12 hores. Una situació atípica.

En canvi, l'acte de presentació de l'equip ha estat molt curt. Han sortit els jugadors, un a un, al terreny de joc i només s'ha sentit un breu discurs d'Antonio Hidalgo. El tècnic s'ha referit a l'afició d'entrada: "És un goig estar amb tots vosaltres a l'Estadi. En aquest temps han passat moltes coses, algunes molt bones i altres, menys bones. Jo només puc dir que ho vam deixar tot al camp i ara us demano que no ens deixeu sols. Serà una temporada molt dura, difícil, amb molta gent nova que cal ajudar. Mai deixarem de lluitar per aquests colors i l'escut. Poques coses són més boniques que ser del Sabadell", ha subratllat entre una gran ovació. En canvi, no ha parlat ningú del club ni el capità. Una mica light tot plegat.

L'homenatge a l'excapità Ángel Martínez s'ha hagut d'endarrerir una vegada s'ha confirmat el problema amb la tripleta arbitral. Ha estat una errada de comunicació des del club. S'ha pogut resoldre amb un col·legiat d'àmbit vallesà, Adrià Vicente. Gairebé una hora i quart després de l'horari previst ha arrencat el partit, amb alguns xiulets del públic que aviat s'han convertit en aplaudiments quan els arlequinats han aparegut sobre la gespa. Hi havia moltes ganes entre l'afició. I ha pogut veure una il·lusionant primera part. Un Sabadell sòlid, pressionant molt a dalt i amb detalls de gran qualitat individual. Sense dubte, l'argentí Facu Garcia s'ha posat el públic a la butxaca amb la seva actuació. Precisament ell ha fabricat la jugada de l'1-0 que ha culminat Néstor Querol amb un xut creuat. El de Castelló ha gaudit de dues ocasions més, una molt clara, però la seva vaselina s'ha quedat curta davant el porter Ratti.

El conjunt d'Antonio Hidalgo ha controlat el joc, ha sortit amb la pilota amb verticalitat i no ha concedit ni una ocasió a l'Andorra, entestat a sortir amb la pilota controlada des del darrere, la qual cosa li ha costat constants pèrdues. Només alguna acció individual de l'exarlequinat Marc Fernández, l'heroi d'Ipurúa, ha inquietat la defensa arlequinada, gairebé insuperable.

A la segona meitat ha baixat el ritme el Sabadell, també per la forta calor, i el conjunt andorrà ha agafat la iniciativa del joc, però sense generar massa perill. Ha començat també el carrusel de canvis en el conjunt local. Hidalgo ha fet fins a nou canvis. S'ha perdut frescor en el joc i gairebé no s'han comptabilitzat arribades a l'àrea rival. Un xut des de gairebé el mig del camp del jove Sergi Altimira ha estat a punt de sorprendre a Ratti. El domini de l'Andorra tampoc ha inquietat a Emilio Bernad. Nova victòria a la pretemporada que ha de donar confiança pensant en el debut a la lliga a Sevilla.

Fitxa Técnica

Sabadell: Kike Royo (Emilio Bernad, 58'); Óscar Rubio, Aleix Coch, Guillem Molina (Teo Quintero, 58'), Dani Sánchez (Diego Caballo, 58'), Facu Garcia (Altimira, 71'), Alfred Planas (David Astals, 64'), Moha (Vargas, 75'), Jacobo (Pere Belmonte, 71'), Xavi Boniquet (Ramon Folch, 58') i Néstor (Aarón Rey, 58').

Andorra: Ratti; Riera, Adrià Vilanova, Sergio Molina, Àlex Pastor, Martí Vilà, Zourdine Thior, Rubén Bover, Rubén Enri, Martí Riverola i Marc Fernández. També han jugat: Iván Gil, Carlos Martínez i Héctor Hevel.

Àrbitre: Adrià Vicente (Comitè Català), molt bé. Grogues: Diego Caballo; Martí Riverola

Gol: 1-0, Néstor (m. 13).

Incidències: Un miler d'espectadors a la Nova Creu Alta. Ha estat homenatjat l'excapità arlequinat Ángel Martínez.

