El ioga espiritual viu una segona onada

El nou escenari post-confinament ha centrat el focus d’atenció a la salut mental i a les emocions. Per a molt sabadellencs, una eina per poder combatre la por, l’angoixa i l’ansietat ha estat la pràctica del ioga, així ho indiquen molts dels centres que ofereixen aquesta disciplina.

Jèssica Martín, directora de l’escola Yoga Inspira’m, explica que des que el ioga s’ha arrelat a Occident s’han produït dues grans onades: “La primera als setanta, quan va arribar, i la segona durant la pandèmia”. Per tant, és una evidència que la pràctica de ioga està a l’alça: “El confinament ha estat una embranzida, ja que és una disciplina que requereix poc espai i material. Així doncs, ens permet mantenir la nostra salut física i mental sana des de casa”, afegeix la professional.

Un despertar

Així ho reforça Cristina Molins, professional de salut física, mental i emocional, que explica que els confinaments creen un despertar de necessitat vital per retrobar-nos a nosaltres mateixos: “Ens hem enfrontat amb les nostres pròpies cares fosques, la qual cosa ha generat que la gent necessiti alternatives per poder canalitzar aquestes emocions internes”.

Ara bé, ens podem preguntar si aquesta pràctica ha beneficiat els més de 30 centres de la nostra ciutat. Malauradament, des de l’escola Ioga Iyengar, amb més de 20 anys de trajectòria, apunten que el seu centre ha patit una davallada del 20% d’alumnes. El director de l’escola, Modest Martínez, explica que les xifres no són per manca d’interès cap a aquesta disciplina, sinó per la por, les restriccions i les distàncies socials causades per la pandèmia. Paradoxalment, Martínez reitera que malgrat la baixa presencialitat d’alumnes, existeixen fets positius: “Els practicants ho fan de manera més seriosa, complexa i amb molta més implicació”. Molts d’ells han començat a practicar-la a casa i amb més ganes: “Va més enllà d’un extraescolar”, apunta el director.

D’altra banda, des de l’escola de Ioga i Salut Integral expliquen que és una demanda que està creixent. El seu director, Jordi Barqué, manifesta que sembla que és una tendència a l’alça. En aquesta línia també ho reforça Jèssica Martín, de l’escola Yoga Inspira’m: “He conegut gent nova, qui segurament no s’hauria planejat fer mai ioga. Però com que no podien anar al gimnàs han començat a interessar-s’hi i han vist que aquesta disciplina no només és física, sinó que té una relació directa amb la ment”. Ella assegura que ha estat un punt clau practicar-la a través de les xarxes socials. La disciplina ha anat lligada al món digital, ja que cada vegada s’han estès més els vídeos, principalment a Instagram i YouTube.

Les classes en línia

L’ús de les pantalles ha creat un debat entre el món iogui. Alguns tenen molt clar que el món digital és el futur i ens hi haurem d’adaptar. D’altres, en canvi, consideren que no pot comparar-se el món real amb el digital. Aquest últim és l’exemple de l’escola Iyengar, que van optar per no impartir classes en línia: “És un costum modern, hi ha situacions que en línia perden. A altres escoles hi ha hagut un boom, però amb la metodologia que fem nosaltres no podem corregir, es perd molt i pensem que l’efecte de la pràctica es dilueix”, afirma Martínez.

Alumnes internacionals

D’altra banda, des del Ioga Inspira’m han realitzat classes en línia: “Ha estat molt fàcil. A més, ara mateix tenim alumnes d’arreu: França, Bèlgica Mèxic... estudiants d’Erasmus”. Clàudia Rosas, de 30 anys i alumna de l’escola, explica que ella sempre ha practicat la disciplina en línia: “Quan acabava de treballar ja hi havia toc de queda. Però ha estat una sort descobrir la disciplina, és una via de sortida per desconnectar després de la feina. En aquell moment patia dolors cervicals i d’esquena, i després de la primera pràctica ja vaig notar millora, des d’aleshores hi estic enganxada”.

Tipologies

Els centres ofereixen ioga de tots tipus, però el més habitual és el Hatha. Aquest és un estil clàssic de postures i tècniques de respiració, el seu objectiu és crear un equilibri entre les energies pròpies, aconseguint un equilibri entre força i flexibilitat, així ho defineix Jèssica Martín. Però n’hi ha de moltes tipologies diferents: des del Vinyasa, Kundalini, Ashtanga, Nidra o Bikram, entre d’altres. L’escola Ioga Iyengar Sabadell, tal com ens indica el nom, utilitza el mètode Iyengar. El director del centre, Modest Martínez, explica que se segueixen tres paràmetres: “Es caracteritza per l’alineació, la precisió i la intensitat com a tres conceptes per anar treballant endins: es transforma amb el cos per entrar a l’interior”.

Cinc mil anys

Fa més de cinc mil anys que el ioga s’adapta a les necessitats de la vida actual. Avui dia, la principal adaptació és el temps, hi ha persones que només disposen de 30 minuts per poder practicar-lo. És el cas d’Anna Bars, jove de 21 anys aficionada al ioga, que comparteix la seva experiència: “Tinc molt poca disponibilitat, em va molt bé tenir a l’abast classes gravades de 30 o 45 minuts, s’adapten al meu horari i puc complementar la meva vida amb una mica de serenitat i alhora potència física”. Ella ho practica a través de vídeos de YouTube, que van des dels 15 minuts fins a les 3 hores. El ventall d’oferta és molt ampli.

Una part espiritual

La principal diferència que ha causat el confinament ha estat posar el focus a la part més espiritual del ioga, “abans es quedava només en la part física. A partir del confinament la gent ha obert la porta a la part més espiritual i la que té més encant, perquè tothom ho necessita, ara vivim l’onada més espiritual”, conclou Martín. És l’hora de potenciar el ioga, ja que s’ha obert una finestra.

