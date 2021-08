Per què xiulen els trens al baixador de Castellarnau?

Castellarnau és una estació fantasma, certament. I tot i això, els maquinistes de la Renfe xiulen sovint, quan passen per aquesta alçada de l’R4. “Xiulen als fantasmes?”, s’ha demanat més d’un passatger. Encara més: també fan sonar la botzina a prop del túnel que separa Castellarnau de Torrebonica, així com al voltant de l’estació de Terrassa Est.

El misteri, tanmateix, es resol mirant atentament per la finestra. I és que sovint passa gent pels marges de les vies, de manera que els maquinistes xiulen per alertar de la seva presència. “Els maquinistes sempre han de xiular en situació de perill”, expliquen des de Renfe, en cas de veure persones a l’entorn. “I per precaució, també ho han de fer en alguns llocs que diu el protocol”, afegeixen, com ara passos a nivell i túnels. En el primer cas, per la presència humana per se. En el segon, ja que a la sortida hi pot haver alguna persona sense que el maquinista la pugui visualitzar amb antelació.

Horts a la vora

De fet, la presència de persones a pocs metres de les vies succeeix especialment als matins. Sovint són persones grans tafanejant o descansant després de feinejar a l’hort que tenen a la vora; tot i que també poden ser senderistes que caminen pel Parc Agrari, el bosc i el torrent de Can Feu i que es troben amb les vies quasi d’imprevist. En el cas de Terrassa, a prop de la via hi ha racons en què han dormit persones sense sostre; a banda que alguns joves sense recursos econòmics intenten accedir a l’andana per la zona periurbana.

En tot cas, la Policia Municipal de Sabadell no constata cap punt de perillositat a les vies, ja que la major part dels trams estan envoltats amb tanques que –en principi– impossibiliten el pas.

El baixador de Castellarnau, en tot cas, està ple de pintades i grafits que evidencien gràficament la possibilitat d’acostar-se a les vies. Això no significa, però, que estampes com les que recreaven films com Barrio o El Bola (a l’extraradi de Madrid) també passin a Sabadell.

20 suïcidis a l’R4

Un altre punt de perillositat són els suïcidis. A la línia R4 (que comunica Manresa fins a Vilafranca del Penedès, amb prop de 150 quilòmetres de vies) s’han suïcidat, des de l’inici d’aquest any, fins a 20 persones, amb més d’una temptativa sense èxit.

Tot i això, per la xarxa de Rodalies Catalunya, el punt més crític es troba en els mesos d’estiu a la línia R1, que ressegueix la costa del Maresme, on la falta de precaució fa que moltes persones caminin a prop de la via intentant fer drecera per a accedir a alguna platja.

