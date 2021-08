[Josep Mercadé, periodista]

Som en dies de desplaçaments massius per les carreteres. L’agost ja ho era, però aquest any s’ha vist incrementat per la reducció dràstica de viatges amb avió i la tendència de fer vacances donant prioritat a la proximitat. Això ens permet veure l’estat de la nostra xarxa viària, també la d’altres comunitats autònomes, i reflexionar sobre el que vindrà just quan d’aquí a una setmana s’alliberi de peatges l’autopista AP-7 de la Jonquera fins a Tarragona.

Coincidint amb la gratuïtat del peatge de Martorell, sembla que el Ministerio de Fomento decidirà, finalment, sense la pressió de la concessionària de l’autopista, obrir la connexió de l’autovia A-2 amb l’AP-7. Estem davant d’una de les vergonyes viàries més grans en què han coincidit el Partit Popular i el PSOE per retardar, expressament, prop de 15 anys, aquesta imprescindible connexió viària que va més enllà de la comarca del Baix Llobregat.

Les obres d’aquest tram de 2,4 quilòmetres, paradoxalment, es van iniciar el 2007 i s’han acabat fa uns mesos tot i que l’obertura no serà fins al setembre. És cert que els treballs han requerit la construcció d’un sistema de viaductes per travessar el riu Llobregat, però 15 anys d’obres és una gran presa de pèl. Un cop oberta, la connexió permetrà estalviar 12 quilòmetres de volta. L’alliberament dels peatges de l’AP-7 és una bona notícia per als usuaris d’aquest sistema viari. La part negativa, però, és que la mesura anirà acompanyada d’un pagament extra de més de 1.200 milions d’euros per part de l’estat a la concessionària Acesa per compensar inversions realitzades anteriorment. De tota manera, l’import final encara està per decidir.

La pregunta és, un cop alliberats els peatges, el cost del manteniment d’on sortirà? El deteriorament de les vies de gran capacitat és prou evident. Ho podem comprovar en l’estat de moltes autovies construïdes a la dècada dels noranta que ara es troben en una situació lamentable. Si passeu pel tram de l’A-2 de Lleida, podreu comprovar com aquest traçat amb molt trànsit de camions té el ferm malmès i perillós. L’alternativa de posar peatges a les autovies és una de les hipòtesis plantejades. Des de la Generalitat es demana el traspàs i poder aplicar un sistema de vinyeta com fan altres països d’Europa. Això permetria mantenir la premissa que pagui l’usuari com fins ara amb les autopistes. La llàstima de tot plegat és que les decisions no seran ràpides, la qual cosa pot fer que ens trobem novament amb vergonyes viàries com l’enllaç de l’A-2 amb l’AP-7.

