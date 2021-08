GRÀFIC | Incomplir el toc de queda, la norma contra la Covid més sancionada a Sabadell

Juliol i agost, els mesos de més moviment nocturn al carrer. Les vacances i les bones temperatures aboquen la gent a sortir als carrers. Aquest any, amb una condició: a la una de la matinada, tothom a casa. Però no tothom ha acatat la norma. La Policia Municipal de Sabadell ha enxampat 147 persones entre el 17 de juliol –quan es decretava el confinament nocturn– i el 22 d'agost incomplint la restricció. És la mesura més sancionada: en total, els agents han interposat 178 multes i han fet 36 inspeccions a terrasses de bars i restaurants.

Les reunions que superen les deu persones (24 sancions) i el consum de begudes alcohòliques al carrer (20) han estat els incompliments que segueixen al rànquing, que s'han accentuat especialment durant el mes d'agost.

Paral·lelament, la policia ha obert 16 actes a persones que feien un mal ús de la mascareta en els moments estipulats. Des del passat 26 de juny i després de pràcticament un any, és permès passejar sense mascareta sanitària. Però hi ha excepcions. S'ha de dur en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig i també a espais tancats com biblioteques, hospitals, mitjans de transport públic, comerços o bars i restaurants. En cas de viatjar amb convivents, no cal guardar la distància.

Les sancions a establiments comercials o restaurants se situen a la cua del rànquing. L'Ajuntament va reforçar el control sobre les terrasses de bars i restaurants –una mesura que s’activava a petició del veïnat després de denúncies per sorolls i molèsties–, però només s'han sancionat dos locals durant l'estiu. "La majoria dels establiments han fet les coses bé", asseguren fonts del Gremi d'Hostaleria de Sabadell. Finalment, la policia ha sancionat cinc establiments per l'incompliment dels horaris establerts.

