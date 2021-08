Belles Arts recuperarà el seu cafè de tertúlia cultural

L’Acadèmia de Belles Arts tornarà a comptar amb bar. Encara més: el nou projecte pretén ser una tornada a l’essència d’aquest establiment, que en els anys setanta i vuitanta es va convertir en un refugi de la tertúlia cultural i els ambients artístics.

La nova concessió està liderada per la Granja Urpí i la seva línia de restauració. Les obres de reforma han arrencat aquesta setmana i esperen poder inaugurar el nou local cap al mes de novembre.

Pere Urpí, Àlex Urpí i Eduard Blasi són els responsables del nou projecte, que pel que fa a l’oferta gastronòmica arrencarà amb les senyes d’identitat de la veterana Granja Urpí, com ara els biquinis i les truites. “Hem vingut a sumar dins l’ambient ja existent del passeig de Manresa”, explica Pere Urpí. Donada la limitada amplitud de l’interior del local, la terrassa serà un dels grans atractius, especialment dissabtes i diumenges (que és del tot per a vianants).

Entre les novetats es troba la decoració, que podria seguir una línia Bauhaus. A més a més, una de les propostes sobre la taula és reobrir la vella porta que connectava la sala noble de l’Acadèmia de Belles Arts amb el mateix bar.

Una porta històrica que avui es manté condemnada. La seva reobertura no només permetria recuperar la connexió física, sinó que seria un gest ple de simbolisme.

Com que Urpí és una de les dues cames de la productora UiU, no sembla descartable que també impliqui l’organització d’esdeveniments musicals. Es recuperarà així l’ambient artístic que actualment –potser– podrien acollir bars com La Tete, el Morrosko, etc.

I s’afegeix així a altres reobertures anunciades per a aquesta tardor, com la de l’Aliança Francesa i el seu pati, durant anys cau cultural i de restauració.

Exposició al MACBA

El Bar Belles Arts va estar molt lligat, pel tipus de públic, a la Sala Tres de l’entitat. Es tracta del soterrani de l’entitat, inaugurada l’any 1971 i dedicada al moviment d’Art Conceptual.

Precisament el museu MACBA de Barcelona acull aquests dies la mostra En temps real. La col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, que es pot veure entre l’Edifici Meier, la Capella MACBA i la Sala Metrònom.

La notable col·lecció donada per Rafael Tous al MACBA abasta un fons d’obra emmarcat en l’etapa conceptual entre els anys setanta i vuitanta a Catalunya.

En la mostra, comissariada per Antònia Maria Perelló i Clàudia Segura, hi trobem tota una generació d’artistes com Fina Miralles, Francesc Abad, Antoni Muntades, Carlos Pazos, Benet Ferrer, Eulàlia Grau, Teresa Gancedo, Joan Rabascall, Eva Lootz, Àngels Ribé, Pere Noguera, Eugènia Balcells i Garcia Sevilla, entre d’altres, els quals van passar per la Sala Tres entre 1972 i 1979.

Es pot veure fins al 9 de gener del 2022.

