ERC vol que l'Ajuntament s'ofereixi per acollir refugiats afganesos

Esquerra Republicana pretén que l'Ajuntament de Sabadell se sumi a l'aforiment de diverses localitats catalanes per acollir refugiats afganesos. El partit republicà ha presentat una moció aquest dimecres a la Junta de Portaveus amb l'objectiu que la ciutat es posicioni i doni suport explícit a la iniciativa del Govern de la Generalitat d’oferir-se al govern espanyol per acollir els sol·licitants d'asil del país asiàtic. De fet, l'executiu català crearà el dimarts 31 d'agost una comissió interdepartamental que es reunirà setmanalment per tractar l'arribada dels refugiats.

El portaveu del partit republicà a l'Ajuntament, Gabriel Fernàndez, considera que Sabadell ha d'assumir el mateix lideratge que, assegura, va tenir l'any 2015, quan la ciutat va oferir acollida a refugiats sirians i, a més, va exigir al govern espanyol una "implicació ferma" amb l'acolliment d'aquestes persones. De fet, Fernàndez indica que l'Ajuntament ha de reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez que concedeixi els visats humanitaris necessaris i que reconegui el dret de protecció internacional als refugiats afganesos, ja que és qui té les competències d’asil i refugi.

Així mateix, des d'ERC consideren que cal ser coherents amb la pancarta que llueix a la façana de l'edifici consistorial, a la plaça del Doctor Robert, amb el lema Refugees welcome; Sabadell, ciutat acollidora. És per això que, a més, el partit republicà vol que l'Ajuntament reforci el "compromís, els recursos i el treball" amb les entitats que a la ciutat gestionen els processos d’acollida de refugiats en matèria d’habilitats per a la integració (llengua catalana, entorn, cultura, feina, entre d'altres) i cobertura de necessitats bàsiques (allotjament, manutenció, entre d'altres).

Finalment, Gabriel Fernàndez assegura que volen que es facin arribar tots aquests acords al govern espanyol i als ministeris competents en la matèria, al govern de la Generalitat, a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

Publicitat