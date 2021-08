Les donacions de sang i plasma a Sabadell es mantenen a l’estiu amb 871 donants

760 donacions de sang i 111 de plasma durant els mesos d’estiu. Sabadell ha aconseguit mantenir les donacions, malgrat que l’onada de calor va fer trontollar les reserves. “Són moltes donacions de sang i n’estem molt satisfets”, asseguren fonts del Banc de Sang i Teixits, que destaquen que “la ciutadania ha respost molt bé”. Si bé la cinquena onada de la Covid i les onades de calor han fet baixar molt les donacions durant uns dies concrets, s’ha compensat. De fet, durant el primer semestre de l’any, el Banc de Sang i Teixits ha registrat gairebé les mateixes donacions de plasma que tot l’any passat.

Xifres que situen Sabadell al capdavant de Catalunya –només per darrere de Barcelona– en donacions de plasma. “A Sabadell hi anem amb més regularitat, perquè són moltes les persones que volen donar”, sostenen les mateixes fonts. Els pròxims dies en què es podrà donar sang seran el diumenge 29 d’agost i els diumenges 12 i 18 de setembre a l’Antic Mercat de Sant Joan.

El ritme no es pot aturar: a Catalunya calen unes mil donacions de sang cada dia per cobrir les necessitats de tractaments i operacions. Les plaquetes caduquen al cap de cinc dies i no es poden ni guardar ni congelar. És per això que es necessiten donacions “cada dia”.

I si he passat la Covid?

Les condicions per ser donant és tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilograms i no patir la Covid-19 en el moment de la donació. Les persones contagiades o contactes de positius hauran d’esperar un mes abans de donar. La vacuna tampoc no ho impedeix. Les dones poden donar sang un màxim de tres vegades l’any i, els homes, un màxim de quatre. Entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos.

