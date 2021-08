El Sabadell vol estrenar-se amb victòria a la Primera RFEF a Sevilla

La Primera RFEF alça el teló. Gairebé tres mesos després del dolorós descens a Anduva, el Centre d’Esports inicia aquest diumenge (19.30h), a la Ciutat Esportiva Jesús Navas de Sevilla, una nova etapa. En tots els sentits. La remodelació de la plantilla ha estat profunda i és evident que caldrà un temps d’adaptació, però l’exigència obligarà a un esforç important per fer-ho amb diligència. També s’estrena categoria, la cinquena en la història del club. Enrere queda la Segona B -després de 44 anys- i arrenca l’aventura d’una Primera RFEF amb tantes expectatives com interrogants, però molt competitiva. El Sabadell, estabilitzat en l'àmbit institucional i amb nou patrocinador (Cerba), mira cap amunt. Com molts altres equips.

Al tècnic Antonio Hidalgo se’l veia tranquil i expectant en la primera roda de premsa presencial després de molts mesos de fer-se telemàticament. És conscient que el grau d’exigència serà superior d’entrada. “Arribem preparats per competir. Està clar que no al nivell que estarem d’aquí a uns mesos per exemple. Però hi veig moltes ganes, molta il·lusió i l’equip competirà segur i anirà creixent. Han vingut molts jugadors nous i alguns s’adapten al sistema tàctic amb més facilitat que altres”, ha comentat.

No s’inquieta quan surt constantment la paraula ascens en l'entorn arlequinat. “L’objectiu és guanyar aquest diumenge. És una categoria amb una gran competitivitat. El futbol, en general, està cada vegada més igualat i no és fàcil contrarestar els rivals. Com ja vaig dir a la presentació, la clau és anar tots a l’una i estar units sobretot quan arribin els moments de dificultat, que n’hi haurà. El més important és sempre el partit que ve i després el següent. Només puc assegurar que ens ho deixarem tot a la gespa”. Del Sevilla At.ha destacat que “com tots els filials té jugadors escollits i amb una gran qualitat individual, sobretot en la parcel·la ofensiva”.

El primer onze ofereix alguns dubtes, però es podria assemblar molt al que va jugar contra l’Andorra. Sense l'arribada d'un 9 específic, el pes ofensiu recaurà en homes com Néstor, Jacobo, Alfred Planas i Moha. Es manté el dubte de Muguruza o César Morgado, amb molèsties, mentre que Ramon Folch sembla recuperat i estarà a la llista de jugadors que afrontaran el primer desplaçament llarg de la temporada. L'expedició surt el dissabte a la tarda en un vol cap a Sevilla i tornarà dilluns al matí a Barcelona.

Kaxe (Ponfe) pot ser el pròxim

Recta final del mercat. La direcció esportiva arlequinada, encapçalada per José Manzanera i Miguel de Hita, esgota les últimes jornades del mercat d’estiu per tancar la plantilla. Dues places sèniors són el gran objectiu. A les últimes hores, la Ponferradina ha estat en el centre d’una doble operació. Per una banda, aquest serà el destí de Cristian Rodríguez, el migmcampista que pretenia el Sabadell. Tot semblava lligat amb el conjunt arlequinat, però la situació va fer un gir brusc. Curiosament, l’anhelat ‘9’ podria venir del conjunt lleonès. Es tracta del basc Alex Aizpuru Aizbitarte, davanter de 27 anys, conegut futbolísticament per Kaxe. Suma tres temporades a la Ponfe, les dues últimes a Segona A en les quals ha marcat 8 gols, sempre a l’ombra del veterà Yuri. Tot apunta que Kaxe arribaria a la Nova Creu Alta com a cedit.

LES DADES

Estadi: Ciutat Esportiva Jesús Navas del Sevilla CF

Horari: Diumenge 29 d'agost, 19.30 hores.

Àrbitre: Manuel Ángel Pérez Hernández, Comitè madrileny.

Temperatura prevista: 32 graus a l'hora del partit.

Antecedents: No n'hi ha cap.

