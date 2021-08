Alexia Putellas, la reina d'Europa que va començar al Centre d'Esports

Ara està a l'elit, es podria dir a la cima del futbol femení. Poc, o gens, s'ho podia imaginar quan amb només amb 8 anys, donava les primeres puntades a una pilota a camps de terra defensant els colors del Centre d'Esports. Es tracta d'Alexia Putellas, recentment proclamada millor jugador de la UEFA de la temporada 20/21, per davant de les seves companyes del FC Barcelona, Jenni Hermoso i Lieke Maertens.

Putellas, nascuda a Mollet del Vallès fa 27 anys, ha conegut tot el procés, dur, llarg i complicat, de transformació del futbol femení. Quan tenia fitxa a la Base del Centre d'Esports només hi havia un equip. Jugaven juntes nenes de 8 i 14 anys, edat amb la qual ja es podia fer el pas a categoria sènior. L'aprenentatge d'arlequinada durant gairebé 4 temporades li va servir per començar a destacar i cridar l'atenció d'altres clubs.

De fet, va fitxar pel FC Barcelona amb 11 anys, però el seu debut com a sènior es va produir com a futbolista del RCD Espanyol, on va militar del 2007 al 2011. Després d'un efímer pas per la UD Llevant, va recalar en el FC Barcelona i s'ha convertit en la capitana i el gran referent, no només del club blaugrana sinó del futbol estatal i internacional.

Ara recull els fruits d'una trajectòria excepcional. Qui la coneixen millor, com el sabadellenc Jordi Romagosa, asseguren que encara és millor com a persona. "Un orgull que una exjugadora del Centre d'Esports a la qual admiro tant, la pugui veure triomfar a nivell tant Top", va escriure el Jordi, un dels grans defensors del futbol femení, implicat en diferents projectes.

