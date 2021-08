Antonio Hidalgo: "Falten coses per millorar i jugadors per venir"

El punt aconseguit pel Sabadell a la Ciutat Esportiva Jesús Navas en la seva estrena a la Primera RFEF va tenir una lectura positiva per part d'Antonio Hidalgo. Tot i reconèixer que "ells van ser millors els primers 15 minuts perquè és un equip amb moltes cames i van pressionar molt a dalt", el tècnic arlequinat valora la reacció del seu equip sobretot a la segona part. "Van ajustar posicions, l'equip va agafar el to i ens vam sentir més còmodes. També vam gaudir de les ocasions més clares, com l'u contra u de Néstor al final, i un parell de rematades en córners. En canvi, el Sevilla At. només va xutar una vegada a porteria".

La solidesa defensiva va ser l'argument més destacat, però va faltar pólvora. "Ha vingut molta gent nova i falten conceptes per entendre encara. Jacobo i Moha es van connectar millor a la segona part, juntament amb Néstor. M'agradava el que estava veient a la segona part i per això vaig trigar a fer canvis. Només ens va faltar l'encert. Quan tens ocasions, l'has de ficar".

D'ençà que s'asseu a la banqueta del Centre d'Esports, és la primera vegada que no perd en una primera jornada. Els dos anteriors antecedents van acabar amb derrota: 0-2 contra el Castelló i 2-1 al camp del Rayo Vallecano. "Això no serveix per res, però millor sumar. Falten coses per millorar i també jugadors per venir. El nostre objectiu és preparar amb confiança el pròxim partit contra la Balompédica Linense del dissabte, amb moltes ganes de tornar a jugar amb la nostra gent a l'Estadi".

Mercat s'acaba

El termini del mercat d'estiu arriba aquest dimarts al final a les 18 hores. La direcció esportiva continua treballant per tancar el fitxatge d'un migcampista organitzatiu després de confirmar la cessió per part de la Ponferradina del davanter Alex Aizpuru, conegut per Kaxe. Un 9 de 27 anys potent amb experiència a la Segona A en el club lleonès, on el brasiler Yuri li va barrar el camí. Kaxe passarà la revisió mèdica a les pròximes hores i estarà a disposició d'Antonio Hidalgo pel pròxim partit, dissabte (19.30 h), davant la Balompédica Linense.

Formulari pel soci

Significarà l'estrena a la Nova Creu Alta i el primer partit de lliga amb públic 18 mesos i 3 dies després. El club ha establert un procés d'accés a l'Estadi, amb prioritat pels socis -ara mateix se supera la xifra dels 3.400- que haurà de confirmar la seva assistència a través d'un formulari -a la seva disposició al web del club- o trucant a les oficines (937231305). El termini acaba el divendres a les 14 hores i a partir d'aquell moment es posaran a la venda les entrades pel públic. El topall màxim és ara mateix de 3.600 espectadors.

D'altra banda ja es coneixen dos horaris més: l'Alcoià-Sabadel de la tercera jornada es jugarà el dissabte 11 de setembre a les 19 hores i el Sabadell-Barcelona B a la Nova Creu Alta, el diumenge 19 a les 17 hores.

