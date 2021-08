Sabadell estrena una verema 100% ecològica

Ja és època de verema a tota Catalunya, però també a Sabadell. La recollida del raïm per l’elaboració de vi ha començat ja enguany al Parc Agrari de la ciutat, i s’estendrà fins a mitjans del mes de setembre. Ho han explicat aquest dilluns els membres de la cooperativa L’Olivera, explotadors de les vinyes sabadellenques, juntament amb el govern de la ciutat durant el tret d’inici de la verema.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha remarcat la bona feina que estan fent des de L’Olivera que, per primer cop, produirà raïm 100% ecològic per la marca Arraona, amb una producció completament sabadellenca que ja compta amb el segell CCPAE d’agricultura ecològica.

Farrés ha donat les gràcies a la cooperativa tant per la seva tasca social com per la gestió del terreny i la seva explotació, pels beneficis que genera per l’ecosistema dels voltants de la ciutat: “tan important és que es pugui recuperar aquests espais com que després hi hagi gent que treballi aquesta terra, perquè és la manera de mantenir-la”, ha recalcat l’alcaldessa.

Pel que fa a la collita, malgrat els problemes derivats de l’excés de pluges durant l’estiu passat, “aquest any hem recuperat els nivells habituals, i hem augmentat un 40% de totes les varietats”, ha felicitat Farrés. “Associem molt Sabadell a la part de comerç i industrial, que hi són, però també és important recuperar les zones agrícoles que tenim”, ha dit, tot posant en valor els resultats de l’entitat.

Bernat Martí, cap de camp a Can Calopa i Sabadell de la Cooperativa L’Olivera, ha destacat que la millora d’enguany serà clara, arribant a quantitats similars a les de la verema de 2019, sumant un total d’entre cinc i sis tones de raïm de les cinc varietats que es cultiven: chardonnay, xarel·lo, garnatxa negra, merlot i monastrell.

Sobre les dificultats d’aquesta temporada, Martí ha explicat que “hi ha una mica de pressió de fauna a la verema, sobretot amb els senglars, perquè els boscos estan secs, ha plogut molt poc i van a buscar la fruita”. D’altra banda, ha posat en valor la tasca de L’Olivera, tot dient que “recuperem part del parc agrari, però també recuperem persones, i guanyem en tots els aspectes”.

I és que l’entitat no només es dedica a treballar la vinya i les oliveres, sinó que també incorpora persones amb diferents dificultats socials per “donar-los una oportunitat” de reinserció. La seva tasca va començar a Vallbona de les Monges, a l’Urgell, i després van ampliar la seva activitat a la zona de la serra de Collserola, al 2011, i a Sabadell, al 2016. Des de llavors treballen per la conservació dels espais rurals amb la recuperació de l’activitat agrícola i el sanejament de l’espai rural a través del seu cultiu.

