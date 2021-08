La Llei de barris deixa 9 milions d’euros a Sabadell des del 2004

La Llei de barris de la Generalitat de Catalunya, en marxa des del 2004, no s’ha acabat de completar a Sabadell. Les dues subvencions que es van aprovar per a la nostra ciutat, al Parc Fluvial del Ripoll –amb actuacions com ara la reforma en l’accessibilitat i millora d’elements comuns d’edificis com la instal·lació d’ascensors a Can Puiggener– i per a la millora dels barris del sud, s’han completat al 92,8%. Si bé la primera, aprovada l’any 2005, es va executar totalment (8,9 milions d’euros), als barris del sud només es va executar el 15% de la subvenció justificada de 819.729,74 euros, segons afirmen fonts de la Generalitat. Així, a Sabadell es van destinar de forma efectiva 9 milions d’euros. Pràcticament, 700.000 euros menys del que estava previst.

La Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial es va aprovar pel Parlament el maig del 2004 per impulsar la rehabilitació integral de barris i evitar la seva degradació. Les subvencions –amb una aportació màxima de 99 milions d’euros– estaven destinades a finançar els projectes d’intervenció integral que presentessin els ajuntaments. La part restant l’assumia cada municipi.

Per sobre de la mitjana

Les actuacions no s’han completat. Però s’han dut més a terme que en altres municipis catalans. El percentatge mitjà d’execució dels projectes aprovats a Catalunya des del 2004 ha estat d’un 84,5%, segons el balanç del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Les primeres convocatòries van tenir un nivell de compliment mitjà del 98,4%.

Aquesta xifra ha anat disminuint amb el pas dels anys i s’ha situat entre un 60% i un 65% en els darrers exercicis “per l’impacte de la crisi financera i la pandèmia”. El secretari d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials, Carles Sala, assegurava que la crisi del 2008 va dificultar als ajuntaments poder fer front a les aportacions pressupostàries requerides per dur a terme les actuacions aprovades.

També es van aprovar pròrrogues, malgrat que l’objectiu del projecte era actuar als barris en un període curt de temps, quatre anys, amb una pròrroga extraordinària de dos anys. “La crisi financera va fer que una de les principals problemàtiques dels barris no fossin les mancances d’equipaments, sinó que la prioritat fos mantenir l’habitatge”, deia.

En espera de noves convocatòries

Sabadell està en espera de noves convocatòries d’aquest ajut, que van finalitzar l’any 2010. “És una reivindicació històrica que compartim amb altres municipis”, ha assegurat el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, que apunta que és una de les línies prioritàries de l’Arc Metropolità. “Serà una bona notícia si realment hi ha noves convocatòries”, afegeix.

El Departament de Drets Socials, però, ara vol impulsar un nou projecte per fer una “intervenció integral i de regeneració” dels diferents barris. La intenció de la conselleria, afirmen, és “presentar una estratègia per fer actuacions integrals” i immediates, abans de finalitzar l’any, a partir dels fons europeus.

