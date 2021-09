El documental sobre l'assassinat de Gustau Muñoz aterra a Sabadell

Tenia 16 anys quan morí a trets per la policia, durant una manifestació a Barcelona. Fa 43 anys. Era 1978. De fet, era una protesta amb motiu de la Diada de Catalunya, fet pel qual familiars i amistats el reten homenatge cada 11 de Setembre. Enguany no serà menys, amb la tradicional ofrena floral al número 34 del carrer Ferran (just a l'alçada on caigué mort). Avui en dia s'hi troba una placa, on pot llegir: "Gustau A. Muñoz. Militant de la Unió de Joves Marxistes-Leninistes. Assassinat per les forces d'ocupació l'11 de setembre de 1978".De fet, la formació de Gustau estava adscrita al Partit Comunista d’Espanya Internacional, el PCE (I).

Enguany, però, els actes de commemoració també aterren a Sabadell. I és que aquest divendres s'estrena a la ciutat el documental Gustau, la Transició al descobert, de Jaume Domènech. El passi, que arrenca a les 19 h, tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cívic Sant Oleguer. A banda de la projecció del documental, però, també rebrem la visita de Marc Muñoz, germà del jove i fatídic protagonista. Estarà acompanyat pel ja esmentat director. De fet, el documental (de Balandra Films) narra la persistent recerca de justícia per part de la família del jove assassinat.

L'accés a la sala serà gratuït, però cal fer reserva prèvia en aquest link. L'acte està organitzat per Gent Republicana. Actíva't per la independència. Vols consultar el tràiler?

