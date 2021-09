Zoom: Bona verema, bons vins

Sabies que durant la verema s’ha d’evitar recollir el raïm mullat, ja que l’aigua pot influir en la qualitat del most? Seguir algunes regles és bàsic per aconseguir un bon vi.

Com cada any per aquestes dates, la verema ja ha començat. Sabadell tindrà raïm ecològic per a l’elaboració de vi. Els explotadors de les vinyes sabadellenques esperen una bona collita, semblant a la de l’any 2019. La presència creixent de senglars no alterarà, doncs, la verema d’enguany.

Publicitat