L'Ajuntament comprèn la frustració de les colles, però sosté que no té marge d'acció

Les aigües baixen tèrboles en l'àmbit de la cutura popular i els ambients autogestionats. I és que les restriccions establertes per l'Ajuntament de Sabadell ha propiciat que renunciïn a algunes de les seves activitats més populars. Per això, les colles de la Cultura Popular es manifestaran avui a les 21 h, en una protesta nocturna que partirà de la plaça de la Sardana. A més a més, la Comissió de Festes Populars ha decidit anul·lar les Barraques, entre crítiques a l'organització de l'FM per part de l'Ajuntament.

Unes crítiques que des de l'Ajuntament contextualitzen en un escenari més ample. "No és exclusiu de Sabadell, està passant a tot arreu, perquè la cultura popular és poc compatible amb la Covid, doncs hi ha molt de contacte estret entre persones", explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, qui està sent la cara municipal davant aquestes tensions. "De fet, entenem que les colles vulguin actuar al carrer. Però almenys hem pogut habilitar un recinte gran com Fira Sabadell, per garantir que no fos una pèrdua total i que poguessin fer les actuacions", afegeix. Bàsicament, que no té marge d'acció davant el perill de la Covid-19. De fet, de la Rosa creu que la polèmica pot servir "per reformular les coses i debatre sobre el futur".

Pel que fa a les Barraques, el regidor sosté una línia similar: "Ens encantaria recuperar el model de 2019. Però ja des del passat novembre, estava clar que enguany no es podria fer com sempre". De la Rosa reconeix positivament que la Comissió de Festes Populars "té molt controlats els aforaments i la forma d'organitzar". Però en previsió que els concerts de Zetak i Che Sudaka atreguin un gran nombre de joves, fa una crida al jovent a no fer grans aglomeracions ni botellots en l'entorn exterior de la plaça del Treball. "I encara menys a una setmana de començar el curs escolar", conclou.

Publicitat