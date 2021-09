Zetak, l'electrònica en euskara ens visita per FM

A poques hores, que arrenqui la Festa Major, ja s’ha esclarit finalment què passarà amb les Barraques. La Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) suspèn tant les barres com les activitats programades –prop de 25–. No hi haurà Barraques. En canvi, manté finalment els concerts prèviament contractats de Zetak (dissabte) i Che Sudaka (diumenge). Els concerts, per contra, els mantenen “per complir amb els acords” amb músics, tècnics i els col·lectius perjudicats per la pandèmia.

Així doncs, dissabte a les 21.45 h té lloc el concert de Zetak, grup revelació en el darrer any de l’escena musical basca, amb una certa base electrònica cantada en euskera. Pello Reparaz (Arbizu, 1990), exvocalista del grup Vendetta, és el cantant de la banda navarresa.

Podeu ambientar-vos escoltant el single Hitzeman, gravat amb Oques Grasses, que ha triomfat tant aquí com allà. Estrenat al novembre de 2020, en ple confinament parcial per la 2a onada de la Covid-19, Hitzeman va tenir forta tirada a Catalunya, gràcies a la reconeixible, aguda i admirada veu del cantant d'Oques Grasses, Josep Montero. De fet, aqusta serà probablement una de les poques actuacions que Zetak ha ofert en terres catalanes.

Prèviament, a les 21, hi actuarà PD's Nahoomie b2b Delukes (integrant del Col·lectiu MASSA).

Diumenge serà el torn de Che Sudaka (21.45 h), que serà precedit per PD Nàtura (21 h).

