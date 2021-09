Les colles de cultura popular protestaran contra l'Ajuntament per l'organització de la FM

Diverses entitats de cultura popular acaben d'anunciar que es planten "davant el menyspreu" que asseguren haver patit, per part de l'Ajuntament, en el procés d'organització de la Festa Major 2021.

De fet, ha convocat una roda de premsa per demà dijous per explicar la situació en la que asseguren trobar-se. A més més, en acabar, sortirà una manifestació. La convocatòria és a les 21 h, a la plaça de la Sardana. Denuncien que "hi ha hagut una desconnexió entre l’equip tècnic de cultura i les entitats", així com que "al llarg del procés s'han viscut canvis constants en les condicions, les localitzacions i l’escaleta fins a última hora".

També denuncien un greuge comparatiu entre els actes de Festa Major vers altres activitats que, amb el suport municipal, tindran lloc en les properes setmanes a la ciutat ("a les quals no s’aplicaran les mesures restrictives que se'ns han imposat ara"). També denuncien "incongruències" entre la Festa Major a mig gas de Sabadell i les que, aquest mateix cap de setmana, tindran lloc Sant Quirze del Vallès i Santa Coloma de Gramenet.

El manifest de protesta compta amb el suport de les entitats la Colla de Geganters i Grallers de Gràcia, la Colla de Bastoners de Sabadell, els Gegants i Gralles de la Concòrdia, el Drac Baldomero, l'Associacio d’Amics Encultura’t de Sabadell, els Trabucaires de Gràcia-Colla Antiga de Sabadell, els Geganters de Covadonga, els Sentinelles d’Arkëmis, els Castellers de Sabadell, les Bruixes del Nord de Sabadell, els Gegants i Capgrossos de Sabadell, el Ball de Diables de Sabadell, les Forques de Can Deu, els Diables de La Creu Alta, els Federins de la Creu Alta, els Gegants del Rodal de Sabadell, l'Esbart Sabadell Dansaire i el Grup Sardanista Mirant al Cel.

Pel que fa a entitats socials, es troba el Casal Can Capablanca, Trapi Sound System, l'associació La Sèpia Verda, la Coordinadora de Músics de Sabadell, el casal El Tallaret, La llançadora, Abacat, la Comissió de Festes Populars de Sabadell (organitzadora de les Barraques), MASSA col·lectiu, la Colla Bastonera Les Romanes, l'Associació Cultural Can Feu i la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.

Crítiques durant la presentació

A més a més, ja s'hi van escoltar crítiques durant la presentació dels actes de Festa major a les entitats, el passat dilluns a l'auditori del carrer Lacy. Concretament, tres membres de les Comissions de Model Participatiu (Adrià, Enric i Jesús) se'n van mostrar obertament "crítics" amb la forma en que s'ha gestat la FM de 2021. "S'hi han pres mesures més restrictives que les que demanava el Procicat", van dir dilluns, davant les autoritats municipals, i van lamentar que moltes entitats havien estat forçades a no fer els seus actes més emblemàtics. "No és la festa que la gent de les comissions voldríem", van afegir. També van reivindicar "més comunicació" entre entitats i Ajuntament en futures convocatòries.

Suspensió de les Barraques

La Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) ja va anunciar ahir que mantindrà finalment els concerts de cap de setmana per a la Festa Major 2021, però no la resta d'activitats programades –prop de 25– . Des de la Comissió de Festes asseguren que l'Ajuntament els va oferir diners per poder-se adaptar a les noves normatives, però des de l'entitat els van rebutjar, perquè afirmen que els seus principis es basen en l'autogestió i en la independència d'altres administracions. "Les Festes Majors són activitats de cohesió de les veïnes i de preservació de les tradicions que tenim com a poble", asseguraven.

