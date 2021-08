La Comissió de Festes mantindrà finalment els concerts de cap de setmana per a la Festa Major

La Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) mantindrà finalment els concerts de cap de setmana per a la Festa Major 2021, però no la resta d'activitats programades –prop de 25– per l'entitat sabadellenca a la plaça del Treball, com ara les Barraques i l'Animalada. La decisió s'ha pres "per complir amb els acords" amb músics, tècnics i els col·lectius perjudicats per la pandèmia. Tanmateix, les limitacions d'aforament, en els horaris i en la barra de bar ha fet que la CFPS no hagi tirat endavant la majoria d'iniciatives que tenia presents, tot i que no es descarta que es duguin a terme més endavant.

Dit això, el dissabte dia 4 de setembre a les 21 h punxaran discos Nahomi i Massa, i a les 21:45 h tindrà lloc el concert del grup de música electrònica basc Zetak. Pel que fa al diumenge, serà el torn de Natura i de la banda de rock alternatiu Che Sudaka, amb els mateixos horaris que dissabte.

Acusen l'Ajuntament de poca empatia

Des de la Comissió de Festes asseguren que l'Ajuntament els va oferir diners per poder-se adaptar a les noves normatives, però des de l'entitat els van rebutjar, perquè afirmen que els seus principis es basen en l'autogestió i en la independència d'altres administracions. "Les Festes Majors són activitats de cohesió de les veïnes i de preservació de les tradicions que tenim com a poble. Voler limitar-les i posar traves sense sentit, remarca la poca importància que li dona l’Ajuntament cap a les entitats de cultura popular", etziben.

