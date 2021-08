Sabadell no tindrà barraques la Festa Major 2021

La Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) ha anul·lat tots els actes que tenia previstos per la Festa Major 2021, incloses les Barraques. L'entitat ha pres la decisió com a resposta a les mesures sanitàries imposades per l'Ajuntament, que obliga a acabar les activitats a les 23 h, no permet servei de barra i fixa en 300 el límit de persones que hi poden assistir.

Les mesures per la Festa Major de Sabadell són més restrictives que les del Procicat, que en espais a l'aire lliure permet un aforament de fins a 3.000 persones per activitats culturals, amb control d’accessos que evitin aglomeracions i assignació prèvia de seients. Des de feia tres mesos, l'entitat estava organitzant la programació de les nits de Barraques cenyint-shi.

En assabentar-se de les mesures de l'Ajuntament, que també els prohibien celebrar el Pregó i l'Animalada, CFPS va expressar que les normes imposades "són un insult a fer la cultura accessible a la ciutadania" i que eren una "pressió" que no acceptarien. Primerament, el col·lectiu havia anunciat que continuarien amb la programació endavant, unilateralment. Al final, però, s'ha fet enrere i ha decidit anul·lar totes les activitats.

⚠️EL GOVERN DE SABADELL SE SALTA LA LLEI PER IMPEDIR LES FESTES POPULARS!⚠️

🔴L’@Aj_Sabadell dicta unes mesures que entren en contradicció amb el PROCICAT⬇️ #FMSBD21 — Barraques Sabadell - CFPS (@Barraques_sbd) August 21, 2021

