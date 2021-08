La Comissió de Festes mantindrà la seva programació de Barraques tot i les restriccions de l'Ajuntament

La Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) no accepta les limitacions imposades per l'Ajuntament per la Festa Major 2021 i assegura que tirarà endavant amb la seva programació prevista de Barraques. L'entitat sabadellenca acusa, a més, l'administració local de saltar-se la llei i de dictar unes mesures que entren en contradicció amb el Procicat.

Des de la CFPS asseguren que fa mesos que treballen a complir les mesures sanitàries i en preparar les activitats de la festa gran i denuncien que l'Ajuntament els ha canviat "unilateralment" les festes del joc. De fet, les Barraques passar a tenir només un aforament de 300 persones i hauran d'acabar a les onze de la nit sense possibilitar de muntar barres en el recinte. Així mateix, l'Animalada i el Pregó s'han anul·lat.

"Aquest any les Barraques són molt diferents de les que s’han vist sempre. Complim sempre amb els requisits que marca el Procicat i el Departament de Salut, amb el control de l’espai, el registre de participants i les restriccions d’horaris establertes. S’ha treballat molt per potenciar les activitats de dia per a tots els públics i les activitats del vespre nit, fent un format de Barraques més similar a una Festa Major de Barri que no pas als models que els últims anys s’estaven duent a terme. No trobem el sentit a aquestes mesures", assevera la CFPS en un comunicat.

Més divergències

D'altra banda, la Comissió titlla la decisió que l'aforament a les Barraques sigui de 300 persones "d'insult". Afegeix, a més, que no entenen com l'aforament de la Cursa Popular sigui de 800 persones, mentre que el mateix cap de setmana amb el partit del Centre d'Esports Sabadell podran accedir al camp 3300 persones. "Les normes no són iguals per tothom", etziba.

Pel que fa a l'horari de tancament de les Barraques, la CFPS considera que generarà un moviment de gent "innecessari" cap a establiments de restauració, oberts fins a dos quarts d'una de la nit. "Amb l'eliminació del toc de queda també es podran generar aglomeracions a parcs i carrers durant tota la nit. Limitar les activitats no és la solució. Si volen evitar les aglomeracions, fem el tancament de les activitats a la mateixa hora que la restauració, tal com marca la llei, i elaborem un dispositiu amb Policia Municipal i Mossos per netejar l’espai com en les altres edicions de la Festa Major", afegeix.

Per acabar, la Comissió no entén per què l'Ajuntament ha programat activitats a la plaça de l'Argub, un dels espais que l'Ajuntament no els volia cedir. No entenem aquest canvi de criteri i si l’espai del Parc de Catalunya no és vàlid per fer activitats, hagi canviat d’un dia per l’altre. En conclusió, aquest Govern no aposta per la Cultura Popular i fa el possible per limitar-la i davant d’això ens neguem a acceptar aquestes pressions", finalitza.

