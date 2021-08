La Festa Major no tindrà concerts ni Barraques per evitar aglomeracions

Sense Barraques, fira d'atraccions ni concerts multitudinaris. La Festa Major de Sabadell 2021 serà del tot descafeïnada, però almenys es farà. L'Ajuntament ha confirmat que se celebrarà la festa gran de la ciutat, però ha decidit anul·lar totes les activitats multitudinàries i nocturnes per evitar aglomeracions i per por a un possible repunt de contagis una setmana de l’inici del curs escolar. Sí que es mantindran aquelles activitats de format reduït, tot i que s'ajustaran de manera estricta a la normativa que estableixi el Procicat.

Mishima, Beth i Flashy Ice Cream, que eren els principals caps de cartell, no actuaran a la Festa Major, ni tampoc la resta de grups i cantants. Les Barraques, que tanta polèmica havien generat per culpa del seu canvi d'ubicació, també s'anul·len, així com la Bicicletada Popular. Totes les activitats que es duran a terme es presentaran de forma oficial la setmana que ve.

“Hem decidit mantenir les activitats amb un format contingut sense activitats multitudinàries i amb cita prèvia, amb l’objectiu de preservar la salut. Hem preferit ser prudents i anul·lar tota la resta”, ha afirmat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. “No serà una Festa Major com les altres, estem en un context de pandèmia i hem optat per la màxima prudència. Hem pres una decisió difícil però necessària, tenint en compte les dades epidemiològiques i el context d’inici de curs. No podem posar en risc la salut de ningú”, ha afegit.

Nous escenaris a diversos punts de la ciutat

La Festa comptarà amb espais que fins ara no es feien servir per a l’activitat cultural i festiva, amb escenaris de petit format i dispersos per diferents punts de la ciutat, amb l’objectiu de diversificar-ne els llocs i evitar grans aglomeracions i zones d’alt risc de contagi. Altres novetats d’aquest nou model són la creació d’un espai d’arts escèniques, a la plaça de Frederic Mompou, on actuaran companyies locals. I l’agrupació d’activitats de cultura urbana a la plaça de l’Argub.

D'altra banda, la Fira Sabadell es dedicarà a esdeveniments relacionats amb la cultura popular, amb una exposició produïda per les entitats. A la zona de la font de Can Rull, al costat del trenet del parc de Catalunya, s’hi programaran, entre dissabte i diumenge, activitats infantils i familiars a càrrec dels principals artistes del país. Com a novetat, també es faran servir els patis de les escoles Calvet d’Estrella, La Romànica, Nostra Llar, Font Rosella i Joanot Alisanda, en els quals cabran unes 250 persones.

A la plaça de Sant Roc, que estarà tancada perimetralment, s’hi programaran activitats de ciutat, com ara concerts i el pregó, amb un màxim de 300 assistents. Malgrat els canvis, es mantindran les exposicions al Museu d’Art, Museu d’Història de Sabadell i Casal Pere Quart. Pel que fa al castell de focs, també canviarà el format habitual. Es farà des del mateix indret de sempre, el parc de Catalunya i s’afegiran dos nous punts: els patis de les escoles Calvet d’Estrella i La Romànica.

Festa esportiva

L’escenari de contenció i prudència afecta també el programa esportiu de Festa Major. No tindrà lloc l’habitual passejada popular en bicicleta pels carrers de la ciutat. Tanmateix, les curses populars es mantenen al programa amb novetats per garantir la seguretat sanitària. Es faran en un circuit tancat, a la ronda de Jean Monnet (Can Gambús), amb sortides esglaonades en petits grups i horaris diferents. Caldrà, a més, inscripció prèvia.

