Els veïns de Gràcia, molestos amb el possible canvi d'ubicació de les Barraques

Forta polèmica pel possible canvi d'ubicació de les Barraques de la Festa Major d'enguany, que passaria a ser a la plaça del Treball i no a l'Eix Macià com era habitual. Des de l'Agrupació de Veïns de Gràcia van mostrar ahir el seu rebuig a aquest trasllat que, a més, el van conèixer a través de la Comissió de Festes Populars de Sabadell el passat 2 d'agost i no per boca de l'Ajuntament.

Així mateix, asseguren que tot i que la Comissió va proposar al consistori diversos llocs alternatius, el govern municipal va triar l’emblemàtica plaça de Gràcia. "Prendre una decisió d’aquesta mena, en plena pandèmia de la Covid-19, i amb un tema tan sensible sense consultar-ho abans amb el veïnat, ens sembla una cacicada pròpia d’un règim autoritari", van asseverar en un comunicat.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, va respondre a aquestes queixes a través de xarxes socials. Va assegurar que encara no està decidit si hi haurà Barraques, però en cas de celebrar-se, tindrien "molt poc impacte amb l'entorn" i serien "molt respectuoses amb els veïns". Així i tot, no va desmentir que el canvi d'ubicació de les Barraques a la plaça del Treball.

