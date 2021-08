Punt per punt: Això és el que sabem ara de la Festa Major

[Per Aleix Pujadas i Marc Parayre]

L’Ajuntament de Sabadell va confirmar ahir que hi haurà festa gran de la ciutat, però anul·la les activitats multitudinàries per por a un repunt de contagis de Covid. Les actuacions musiclas de "gran format", com les de Beth, Mishima i Flashy Ice Cream, queden descartades; les Barraques tindran un format reduït amb un aforament de 300 persones i les activitats esportives, com les cursa popular, s’analitzaran amb els diferents clubs organitzadors. A continuació, us detallem punt per punt com queda la Festa Major 2021:

No hi haurà grans concerts

Esperàvem a Mishima, Flashy Ice Cream i a Beth, però enguany no els veurem a l’escenari, que havia de ser el camp de futbol del Can Rull Rómulo Tronchoni. Lluny queden ja els concerts del 2019, amb Obeses, per exemple, a l’Eix Macià. En els pròxims dies l’Ajuntament informarà si farà concerts amb aforaments més reduïts. S’espera que se’n facin en petit format i dispersos per tota la ciutat, per tal d’evitar aglomeracions i zones d’alt risc de contagi. El programa de Festa Major que es va filtrar fa uns dies al web i aplicació de la regidoria de Cultura també es preveien actuacions dels sabadellencs Nel·lo C i Santa Salut. Queda pendent saber si actuacions com aquestes i les de Gumbo Combo Jazz, Jordi Sans i Maruja Limón es podrien arribar a mantenir.

Cursa sí, bicicletada, no La cursa esportiva es limitarà a 5 km a la ronda de Jean Monet (Can Gambús) i les inscripcions ja estan tancades, perquè només s’han agafat els primers 800 inscrits. La passejada popular en bicicleta no es farà.

Diferents espais escènics



La plaça de Frederic Mompou, al Centre, serà un pol d’atracció de les arts escèniques. Allà hi actuaran les companyies locals, mentre que les activitats de cultura urbana se centraran a la plaça de l’Argub, al parc de Catalunya. La Fira Sabadell, per la seva part, es dedicarà a esdeveniments relacionats amb la cultura popular, amb una exposició produïda per les entitats. Com a novetat, també es faran servir els patis de les escoles Calvet d’Estrella, La Romànica, Nostra Llar, Font Rosella i Joanot Alisanda per fer-hi activitats. En cadascun d’ells es preveu que hi pugui haver un aforament total i controlat per les mesures covid de 250 persones.

El pregó, amb accés limitat

La plaça de Sant Roc serà l’escenari del pregó de Festa Major. Estarà tancada perimetralment i s’hi programaran “activitats de ciutat”, com concerts, segons l’Ajuntament. L’aforament, això sí, estarà limitat a 300 persones per garantir que hi hagi distància interpersonal entre els assistents.

Activitats infantils

Les activitats infantils enguany tindran un espai principal a la zona de la font de Can Rull, al costat del trenet del parc de Catalunya. Allà està previst que s’hi programin, entre dissabte 4 i diumenge 5 de setembre, activitats infantils i familiars a càrrec de diferents companyies d’espectacles de tot Catalunya.

Canvis en el castell de focs

Aquest any la Festa Major acabarà amb el tradicional castell de focs, però es llançarà des del parc Catalunya i els patis de les escoles Calvet d’Estrella i La Romànica per evitar desplaçaments i aglomeracions per poder-lo veure en directe. Es mantindran les exposicions programades pel Museu d’Art, el Museu d’Història i el Casal Pere Quart.

Sense fira d’atraccions L’Ajuntament ha decidit anul·lar també la fira d’atraccions de la Festa Major per evitar possibles aglomeracions. La decisió ha agafat amb el peu canviat als firaires, que estan dolguts i enfadats amb l’administració local. “Hem fet una gran inversió econòmica per poder adaptar-nos a les mesures del Procicat. No és just que ara no ens deixen treballar. Totes les ciutats que fan Festes Majors a Catalunya han tingut fira d’atraccions”, assevera Estel Hidalgo, firaire sabadellenca. De fet, assegura que són més de 300 les persones es quedaran sense treballar. “Hi havia gairebé 20 metres de separació entre atraccions i la fira s’hauria allargat des de la plaça de Catalunya fins a la plaça de la Concòrdia. Hauria sigut el lloc més segur de la Festa Major”, assegura.