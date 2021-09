Lu Rois: “Serà màgic cantar davant d’amics i familiars”

Quan un cantant fa una actuació a la ciutat on va néixer sempre és especial i diferent, però a la vegada és una gran responsabilitat. Ha d’estar a l’altura de la situació. Això sí, la sensació de conèixer bona part del públic és un punt de motivació afegit que porta l’artista a voler superar-se a si mateix.

Aquest és, molt probablement, el cas de Lu Rois (Sabadell, 1990). La cantant sabadellenca viurà un cúmul d’emocions en l’edició de la Festa Major d’enguany. Després que l’any passat s’anul·lés la festa gran de la ciutat, en la qual ella havia d’actuar, aquest dissabte dia 4 de setembre farà un concert a les 20 h a la plaça de Sant Roc per treure’s el mal regust de boca amb què va acabar el 2020.

I si no tenia prou al·licients per a l’espectacle, encara en té un de més important. Serà la seva última actuació abans de donar llum a una criatura. “Serà un comiat temporal. He de dedicar-li temps i m’anirà bé per descansar una mica de l’activitat frenètica de la música”, explica al D.S. Lu Rois.

La sabadellenca està molt il·lusionada i ja té ganes d’estar dalt de l’escenari. “Em fa molta il·lusió actuar davant d’amics i familiars. Serà màgic”, afirma. Això sí, segur que estarà una mica més nerviosa de l’habitual. Per sort, no és el primer cop que canta a Sabadell. El passat mes de juny va tenir presència a l’Embassa’t i, a l’agost, al Fresc Festival. “Aquests dos festivals van ser un oasi per a mi. Em vaig sentir molt a gust i el públic va respondre molt bé”, indica Rois.

“La meva intenció no és fer-me famosa. És un desig massa buit que no t'aporta res com a persona"

De fet, el dissabte no variarà gaire el seu repertori de cançons respecte a l’Embassa’t i el Fresc per intentar mantenir l’èxit. “Tocaré temes recents de Microcosmos, el meu darrer disc. I com sempre recitaré fragments de poemes que m’han inspirat a l’hora de fer les cançons. Crec que el públic gaudirà de l’espectacle”, argumenta.

Dit això, la cantant considera que amb la pandèmia el públic valora més la música en directe. En el seu cas, això fa que hi hagi més connexió entre ells. “La gent del públic gaudeix més dels espectacles culturals, perquè no saben si més endavant en podran tornar a veure un altre. Jo tinc més connexió que mai amb els meus seguidors”, reflexiona Rois.

La connexió també s’ha enfortit entre els mateixos artistes. Rois ha augmentat les seves col·laboracions. L’última d’elles va ser amb el periodista David Fernández, al Fresc, tot i que abans havia actuat amb els sabadellencs Roc Casagran i Carles Belda. “La meva intenció no és fer-me famosa. És un desig buit que no t’aporta res com a persona. La meva idea és fomentar la cultura local”, diu.

Aquest dissabte tindrà una nova oportunitat per seguir el seu propòsit. Rois ja està preparada per sortir a l’escenari a la plaça de Sant Roc.

Publicitat