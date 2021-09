El Sabadell vol la primera victòria en el retrobament amb l'afició

Ara sí. Després de 552 dies, les graderies de la Nova Creu Alta tornaran a tenir, en un partit de lliga, l’element més preuat i, segur, més fidel del món del futbol: l’aficionat. Serà aquest dissabte (19.30h) en l'estrena de la Primera RFEF a l'Estadi davant la Balompédica Linense en la seva primera visita oficial.

El topall màxim permès és de 3.600 espectadors. Encara que Sanitat ha autoritzat un augment fins al 60 per cent en els estadis de futbol, el Procicat manté el percentatge del 30 per cent a Catalunya. El Centre d'Esports ha rebut 2.500 sol·licituds d'assistència per part dels socis, però manté un marge de 900 localitats per a abonats que no ho hagin pogut fer i es presentin a l'Estadi. A la venda es posaran un total de 400 entrades més i el club visitant en tindrà 150 a la seva disposició.

La roda de premsa amb el tècnic Antonio Hidalgo gairebé no podia començar d’una altra manera: el retrobament amb l’afició. “És molt important per a nosaltres. Feia moltíssim temps que no estàvem tots junts i aprofito per demanar a l’afició el màxim suport als jugadors. Ja he dit que serà una temporada difícil i hem d’anar tots a una, sobretot per superar els moments més durs”.

Després de l’empat en la jornada inaugural a Sevilla, el conjunt arlequinat vol estrenar-se a la Nova Creu Alta amb una victòria, per guanyar confiança i confirmar un bon inici de temporada. “Jo dono molta importància a les sensacions de tothom. Venim d’uns temps difícils, amb un descens en una estranya situació, sense la nostra gent, i ara hem d’aterrar tots plegats en aquesta categoria. Cal un procés i per això insisteixo que és molt important fer-ho amb total unitat”.

Kaxe, possible novetat

Antonio Hidalgo no és gens partidari d’avançar res sobre aspectes tàctics i encara menys del possible onze. Però una de les novetats pot ser el davanter Kaxe, procedent de la Ponferradina. “Ha entrenat bé després del viatge i el veig content i amb moltíssimes ganes i ambició. Això sempre és bo. Veurem”. Ara els rivals són una mica d’incògnita. Va passar amb el Sevilla At. i es repeteix amb la Balompédica Linense. “Segur que ens exigirà moltíssim. Contra el R. Madrid Castilla va fer un partit molt intens i va guanyar bé. És un equip molt solidari”. Finalment es va referir al mercat, a l’espera del ‘8’ que encara no ha arribat: “Tenim la possibilitat de fitxar un jugador lliure. Som molt exigents i jo confio en els jugadors que ara tenim”.

La Balompédica Linense, més conegut com la Balona, s’estrena a la Nova Creu Alta. Ho farà amb les baixes de Borja López, Iván Martín i l’exarlequinat Fito Miranda per lesió i els liberians Ashleuy Williams i Jeremy Saygbe convocats per la seva selecció en la classificació pel Mundial de Qatar. L’equip d’Antonio Ruiz, Romerito, arriba amb reforçat anímicament després de guanyar el filial del R. Madrid (2-1) en l’inici de la lliga.

LES DADES

Estadi: Nova Creu Alta.

Horari: Dissabe, 4 de setembre, 19.30 h

Àrbitre: Mateo Busquets Ferrer, Comitè balear. Ha dirigit diversos partits del Sabadell a Segona B -inclòs el duel del playoff d’ascens contra l’At. Madrid B a Algesires-, però també ho ha fet a la Creu Alta a la lliga SmartBank. La passada temporada va substituir el tinerfeny Jesús Trujillo Suárez en el minut 66 per lesió en el Sabadell-Leganés (1-0) en qualitat de quart àrbitre.

Temperatura prevista: 23º a l'hora del partit.

Antecedents: No n'hi ha cap.

Publicitat