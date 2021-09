Festa Major: un pregó homenatge al Sabadell post-Covid

El pregó de Festa Major 2021 ha estat tot un record als sanitaris i víctimes del coronavirus, però també a Sabadell i els seus veïns. Cinc pregoners, tots ells vinculats a la superació i el combat del virus, han sortit al balcó de l'Ajuntament acompanyats de l'alcaldessa, Marta Farrés, i dels portaveus dels grups municipals. Tot plegat davant d'una plaça de Sant Roc menys concorreguda per les limitacions de la pandèmia: enguany, només 300 sabadellencs ho han pogut viure en directe, encara que molts altres s'han connectat a través de l'streaming habilitat per l'Ajuntament.

“Hem de seguir vivint, treballant, estudiant, jugant, estimant amb prudència i vacunats”

Manel Cervantes ha sortit al balcó de l’Ajuntament sense deixar-se intimidar per la posada en escena a Sant Roc. El Manel ha estat el Manel, ell mateix: un doctor proper, de la broma, optimista. Ha sortit allà dalt de la Casa Gran com si ho hagués fet abans. Al cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí no li ha tremolat la veu en parlar dirigint-se a la plaça. No s'ha volgut donar cap protagonisme.

Ha dedicat el seu discurs a un antic xofer d’Urgències de Sant Fèlix, Vicenç López, mort als 87 anys de coronavirus el març del 2020. “Un sabadellenc extraordinari”, vingut de Múrcia i veí de Ca n’Oriac, que li va explicar la història dels racons de Sabadell. I tal com ha parlat del passat, també ha deixat un missatge per al futur: “Fem servir el que hem après: prudència i vacunar” per mirar endavant amb optimisme, reconeixent que els sabadellencs “il·lustres” són tots, sense excepcions.

“Hem sentit el suport de Sabadell al nostre costat”

El missatge de Francesc Luque, director econòmic i de serveis del Parc Taulí, ha estat centrat en el personal de l’hospital, “una gran família” formada per 4.500 professionals. Ha parlat en nom de tots, expressant el patiment sofert el darrer any i mig.

“Hem vist gent morir sola, hem viscut moments de gran impotència, i hem tret forces d’on pensàvem que no n’hi havia”, ha expressat amb emoció continguda, per després agrair a tot Sabadell el seu suport: “Hem sentit el suport de la ciutat al nostre costat!”.

"No som les nenes ni les ajudants de ningú"

“Bona vesprada, soc la Isa... i estic aquí perquè soc infermera”. D’aquesta manera, planera i directa, ha iniciat el seu discurs Isabel Munill, infermera de l’hospital Parc Taulí. En aquest pregó-homenatge a sanitaris i víctimes de la Covid no hi podia faltar una representació de les infermeres, el col·lectiu més exposat als pacients, i també a la pandèmia.

“Des dels CAPs fins als hospitals, sempre hi ha una infermera disposada a escoltar, a acompanyar i a fer front a les pors i angoixes molt presents en aquesta malaltia”, ha assegurat, per incidir: “Les infermeres sempre som al costat del pacient”. Després de la pitjor pandèmia en un segle, ha demanat més mans a Infermeria, més reconeixement i visibilitat i millors condicions laborals. Una frase seva ho ha sintetitzat tot: “No som les nenes ni les ajudants de ningú”.

"La Covid ens ha ensenyat la importància de les petites coses"

Milers de sabadellencs han patit la pandèmia en primera persona des del març del 2020. Des d’aleshores, 605 veïns han mort, però molts d’altres ho poden explicar. Eduard Riba –pare del músic Aniol Riba– és un d’ells. Es va contagiar en la primera onada, va passar tres mesos a l’hospital i després la recuperació va seguir a casa durant un any.

“Va començar amb una tosseta, febre (...) i va acabar amb l’ingrés a l’UCI, coma induït, respirador i mil peripècies més”, ha explicat. Malgrat el mal tràngol, en va treure la part positiva. “Tenim un personal sanitari collonut! Sovint poc cuidat i valorat”, ha exclamat. L’experiència l’ha canviat i ara veu la vida diferent: “Ens ha ensenyat la importància d’una abraçada, de gaudir de la vida, de les petites coses, de l’aquí i l’ara”.

