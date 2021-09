Hidalgo: "Hem de millorar moltíssim amb pilota"

Després del segon empat a zero de la temporada, Antonio Hidalgo no ha volgut buscar excuses i ha llançat missatges molt clars i contundents amb l'objectiu de millorar les prestacions de l'equip. "Son partits que ens trobarem durant la lliga. Rivals que proposen poc, fan el seu joc i passen poques coses. A la primera part no hem tingut una circulació fluida, hem estat massa lents i ells, en una pèrdua de pilota, han pogut marcar abans del descans".

El Sabadell ha tingut el control absolut a la represa, però Hidalgo considera que això no és, ni de bon tros, suficient. "Amb pilota hem de millorar moltíssim, cal espavilar. No n'hi ha prou amb dominar i controlar el partit, hem de ser infinitament més productius, cal generar més oportunitats. Hem tingut la del pal de Kaxe, però segur que el seu entrenador també recordarà el xut al pal de Koroma. Penso que cadascú ha fet el seu partit i l'empat és just".

El tècnic arlequinat veu "massa precipitació i potser massa pressa" en els seus jugadors a l'hora de crear. "Cal tenir una mica més de tranquil·litat, buscar els espais, provocar situacions de dos contra u davant rivals que es tanquen com ha fet el Linense a la segona meitat. Encara ens estem adaptant al que volem, a vegades no hi ha necessitat de córrer tant. Hem de millorar moltíssim i cal seguir treballant pensant ja en el pròxim partit a Alcoi".

Sobre les pèrdues de temps del conjunt andalús, ha subratllat que "és normal que cada equip utilitzi les seves armes, però caldrà fer alguna cosa. No és normal perdre temps gairebé des del principi. Però el més important és la nostra feina", ha insistit.

