El Sabadell no troba el camí del gol en el retorn a la Nova Creu Alta (0-0)

Punt agredolç. L'afició ha gaudit de la Nova Creu Alta 552 dies després, però no ha pogut celebrar la victòria del Sabadell davant una Balompédica Linense que s'ha mostrat com un equip molt compacte. Una rematada del debutant Kaxe que s'ha estavellat en els dos pals ha estat la millor oportunitat arlequinada.

Dos canvis ha fet Antonio Hidalgo a l'onze respecte al partit de Sevilla. Óscar Rubio i Ramon Folch han estat titulars en detriment de Guillem Molina i Xavi Boniquet. Ha sortit amb força el Sabadell, empès per les ganes que transmetia l'afició des de la graderia. Però aquesta espurna s'ha diluït amb el pas dels minuts mentre el Linense ha guanyat terreny i confiança. Per una banda, amb un 4-4-2 molt marcat, ha desactivat el sistema ofensiu arlequinat.

El conjunt gadità ha demostrat que el camí no serà gens fàcil en aquesta categoria. Un rival enganxós, combatiu i molt intens en cada acció que gairebé no ha concedit res en tota la primera part. Un cop de cap forçat de Néstor fora en el minut 38, a bona centrada d'Alfred Planas, ha estat l'única acció de cert perill, però l'Estadi ha emmudit poc després en una canonada de Alhassan s'ha estavellat al pal i la posterior rematada Gerard Oliva a la xarxa ha estat invalidada per fora de joc. Un ensurt considerable abans del descans.

El guió del partit ha canviat radicalment a la represa. El Linense ha fet un pas enrere, cedint la pilota a un Sabadell molt més agressiu. De fet, el partit s'ha convertit gairebé en un monòleg arlequinat. Control i domini absolut, però amb molts problemes per generar ocasions. Hidalgo ha buscat solucions amb el debut de Kaxe -en lloc d'un tocat Moha- i el basc ha fregat el gol en una rematada de cap en el minut 70 que no ha entrat de manera increïble: la pilota ha sortit rebutjada després de tocar en els dos pals. La sort tampoc ha ajudat.

Xavi Boniquet i Aarón Rey han estat els últims revulsius d'Hidalgo. Ha insistit el Sabadell per totes bandes davant un rival ja centrat només a defensar el punt. També han començat les pèrdues de temps. El conjunt visitant ha aconseguit trencar el ritme i l'àrbitre ha encès la Nova Creu Alta tallant una acció d'atac claríssima en el minut 91 obviant la regla màgica del futbol: la llei de l'avantatge. Segon 0-0 de la temporada. És evident que el Sabadell és consistent, però necessita generar més. Controla, però no marca. Feina per fer pensant en la pròxima visita al Collao.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Kike Royo; Óscar Rubio, Aleix Coch, César Morgado, Caballo (Dani Sánchez, m. 82), Facundo, Alfred Planas, Ramon Folch (Xavi Boniquet, m. 67), Jacobo (Aarón Rey, m. 67), Moha (Kaxe, m. 55) i Néstor.

Balompédica Linense: Nacho Miras; Pedro Lorenzo, Jesús Muñoz, Morante, Víctor Mena, Masllorens, Aly Coulibaly (Abdouol, m. 71), Josué Dorrio, Gerard Oliva (Moodou, m.82), Antonio González i Alhassan Koroma (Leandro, m. 91).

Àrbitre: Mateo Busquets Ferrer, Comitè Balear. Grogues: César Morgado, Facundo; Pedro Lorenzo, Nacho Miras, Jesús Muñoz.

Incidències: 2.575 espectadors a la Nova Creu Alta en el retorn del públic a l'Estadi en partit de lliga.

