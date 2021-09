El pregó des de baix: El públic viu emocionat els discursos dels pregoners

Hi havia moltes mirades posades en el pregó d’enguany. L’any passat no es va poder dur a terme per la cancel·lació de la Festa Major i, és per això, que hi havia molta il·lusió entorn al discurs que inaugura la festa gran entre els sabadellencs. Les prop de 300 persones afortunades que van poder assistir-hi ahir van gaudir d’un pregó emotiu i molt sentimental.

Josep Lluís Mur, veí de Sabadell i un dels assistents al pregó, li va agradar molt el discurs dels cinc protagonistes. “Ha estat un pregó diferent, però molt emotiu”, va dir, visiblement emocionat. De fet, com ell, tots els assistents van aplaudir efusivament al finalitzar el discurs de cada ponent. El moment culminant, això sí, va ser quan Aniol Riba va cantar el tema musical que va compondre quan el seu pare, l’Eduard, estava a l’UCI.

Fins i tot, alguns dels assistents van entonar la lletra de la cançó juntament amb l’Aniol. Dit això, l’anècdota de la jornada va ser la pancarta que va desplegar Gabriel Fernàndez, portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament, al balcó de l’edifici consistorial amb el lema Autoderminació. Amnistia.

