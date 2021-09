Instal·laran una tanca al costat de les vies de la Renfe de Can Llong

L'Ajuntament de Sabadell vol evitar que hi hagi gent que passi pels marges de la via del tren a Can Llong. Per això, aquest dilluns ha aprovat destinar 151.462 euros per instal·lar una tanca delimitadora de les vies de la Renfe en el tram que va aproximadament entre els carrers de Budapest a Copenhaguen.

Les obres afectaran un tram lineal d'1,2 km a banda i banda de la via i aniran a càrrec de la Serralleria Manser, S.L. La col·locació de la tanca estava prevista en el Pla Parcial de Can Llong.

Sobretot als matins és habitual veure persones passejant a prop de les vies del tren. Són tant persones grans que miren els trens o descansen després de treballar als horts que hi ha a prop o excursionistes que venen del Parc Agrari, el bosc i el torrent de Can Feu.

