El camí escolar per al Pau Casals estarà acabat la primavera de 2022

Les obres a l'entorn de l'Escola Pau Casals (Concòrdia) ja han començat i es preveu que estiguin enllestides el març de 2022, d'aquí a 6 mesos. El nou camí escolar farà més segurs els accessos al centre educatiu, millorarà els recorreguts a peu i en bicicleta i hi haurà nous espais a l'entorn per a passejar-hi o estar-s'hi. També es renovaran les escales ubicades entre els carrer de Mauritània i Via Aurèlia, on s’incorporarà una rampa per facilitar els desplaçaments.

L'Ajuntament ha invertit uns 600.000 euros en el projecte. El 50% de l'obra estarà finançada per fons europeus Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder).

"Pacificarem tots els entorns d'escola de la ciutat que puguem, per guanyar seguretat i espais de qualitat i per tenir una ciutat més verda i agradable", ha assenyalat l'alcaldessa, Marta Farrés. Alhora, s'ha referit a la primera passa que es va fer des del Govern anterior per a pacificar l'entorn escolar: "Van fer un procés participatiu amb un import aproximat de 100.000 euros, que no arribava absolutament per fer res. A més a més, tampoc es van executar. El projecte necessitava 600.000 euros. Quan intervenim en un espai s'ha de fer integralment".

Com canviarà l'entorn de l'escola?

Els vianants tindran prioritat. Serà una àrea de plataforma única; és a dir, amb la calçada i la vorera al mateix nivell. Es condicionarà l'espai verd triangular que hi ha a la cruïlla dels carrers d’Atlanta i Mauritània. A més, es plantaran arbres, es posaran bancs i una font. En conseqüència, s'hauran de reordenar els espais per aparcar de la zona.

D’altra banda, es milloraran els recorreguts pels dos espais verds entre el barri de la Concòrdia i el de Can Rull. L’actuació inclourà la instal·lació́ de bancs, una barana –en espais de força desnivell– i enllumenat.

Les escales entre el carrer de Mauritània i la Via Aurèlia es renovaran, preveient una rampa que faciliti la circulació́ amb carros de compra, cotxets o cadires de rodes. Les millores a la zona preveuen encara un altre projecte que es portarà a terme l’any que ve i que inclourà una nova zona de jocs infantils entre els carrers de Mauritània i Via Aurèlia.

Afectacions al trànsit mentre durin les obres

Durant els treballs, el carrer de Mauritània, entre Apúlia i Atlanta, quedarà sense sortida i l’accés a l’Escola Pau Casals s’haurà de fer a peu per Via Aurèlia i pel carrer d’Atlanta.

Mentre durin les obres, també es retiraran les places d’estacionalment del carbrer d’Atlanta, que mantindrà els dos sentits de circulació.

Nous camins escolars

Fa uns mesos va finalitzar l’adequació del carrer de Pérez Moya, on s’ubica l’Escola Serra, a la zona sud. I també s’està treballant en la configuració dels itineraris de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume, que milloraran la mobilitat a l’entorn d’aquests centres i constituiran els primers projectes d’una nova metodologia que s’aplicaria a tots els camins que s’abordin d’ara en endavant.

Publicitat