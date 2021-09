L'incendi d'un camió col·lapsa la C-58 a Montcada en sentit Sabadell

L'incendi d'un camió a la C-58, a l'altura de Montcada en direcció Sabadell ha obligat a tallar la carretera i, a hores d'ara, complica la circulació en sentit nord a la B-20 d'entrada a Barcelona i a la ronda de Dalt i ronda Litoral en sentit Besòs.

Són molts els sabadellencs que s'hi han vist afectats. Un veí de la ciutat explica que ha trigat dues hores en arribar a Sabadell des de Barcelona, sortint per la Gran Via a les 21h. En el seu cas, ha pogut desviar-se per la ronda de Dalt i els Túnels. “Si no, encara hi seria”, afegeix.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, la C-58 està aturada des del Nus de la Trinitat a Torre del Baró i continua un carril tallat a la C-33 i l'afectació a la B-10. Trànsit informa, a través d'una piulada, que el carril Bus-VAO està obert per a tots els vehicles, excepte camions de més de 7,5 tones. Un dels carrils de la C-58 ja ha quedat reobert al trànsit.

⚫ La C-58 està tallada a Montcada ➡ nord per un #incendi de camió. Hi ha 1km d'aturades i afectació a la B-10. A més, hi ha cua a la C-58 i C-33 de Montcada a Barcelona. ℹ El #BusVao està obert per a tots els vehicles, excepte camions de més de 7,5 tn, sortint de Barcelona pic.twitter.com/cQ6woplyxW — Trànsit (@transit) September 8, 2021

Els Bombers han notificat que ha cremat, en la seva totalitat, un camió de l'empresa de missatgeria SEUR, i s'han hagut de desplaçar tres dotacions a sufocar l'incendi. A hores d'ara es desconeixen les causes que l'haurien provocat.

Ha cremat una camioneta de missatgeria. Hi som amb 3 dotacions #bomberscathttps://t.co/aqWRTBPfwT — Bombers (@bomberscat) September 8, 2021

