Detingut un veí de Castellar per estafar mig milió d'euros a persones grans

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat a Castellar del Vallès un home per estafar mig milió d'euros a persones grans. En concret, se li atribueixen set delictes d'estafa. La seva parella també està investigada en aquesta causa. La investigació va començar a finals de febrer per una denúncia d'una víctima resident a Tarragona.

L'estafa s'hauria tramitat a través d'un entramat d'empreses amb seus socials al Vallès Occidental. Aquestes companyies, que venien productes com aparells d'osmosi, descalcificadors d'aigües i similars, havien aconseguit fraudulentament bases de dades amb informació personal i cobraven compres de productes i serveis que no s'havien dut a terme. Les víctimes estaven soles a casa i algunes tenien algun tipus de demència.

Abans de les visites a domicili, primer obtenien les dades bancàries, numeracions de targetes i signatures de les víctimes. Després feien la visita i cobraven els productes que en realitat no havien venut. A més, algunes de les víctimes ja havien obtingut algun producte en el passat a preus que podien triplicar el seu cost real. En aquests casos, el detingut gestionava el cobrament per a l’adquisició de nous aparells a preus que podien arribar als 3.000 euros o, fins i tot, imports similars per a serveis inexistents de manteniment.

Alguna de les víctimes va registrar càrrecs per a la formalització de diversos contractes de crèdit que no havia sol·licitat de fins a 7.800 euros. L'elevat moviment de diners que movia el detingut va obligar-lo a canviar els noms de les empreses i les raons socials per dificultar el contacte de les víctimes d'aquests enganys i els serveis jurídics que haguessin pogut contractar.

Un nivell de vida luxós

La investigació va poder determinar que entre finals de l’any passat i principis d’enguany, les empreses del detingut havien ingressat més de mig milió d’euros a través de la formalització de contractes fraudulents de crèdit a terceres persones, serveis que no es prestaven i la venda de productes sense les mínimes condicions a preus que no s'ajustaven a mercat.

Els investigadors també van comprovar l'elevat nivell de vida del detingut i la seva parella, que van comprar diversos vehicles de gamma alta. A més, tenien documentació que acreditaria la intenció d'invertir també en cases i xalets a diverses urbanitzacions.

Els Mossos van entrar al domicili de la parella. L'home, que ja tenia antecedents per estafes similars, va quedar en llibertat amb càrrecs dimecres després de passar a disposició judicial a Sabadell, mentre que la seva parella haurà de comparèixer quan sigui requerida. Ell té 35 anys i és de nacionalitat espanyola, com també ho és la seva parella, que té 29 anys. Tots dos són veïns de Castellar del Vallès.

