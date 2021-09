Les noves mesures per fer front a la pandèmia, a debat

El Govern de la Generalitat ha decidit eliminar les últimes restriccions que afectaven drets fonamentals, com el límit en les reunions o els aforaments en centres de culte, a partir d’aquest divendres. Són mesures, però, que necessitaran un aval setmanal del TSJC. Mentrestant, l’oci nocturn continuarà tancat i les activitats culturals mantindran els aforaments actuals.

Núria i Carla: “No són males mesures”

La Núria i la Carla, veïnes de Sabadell, consideren que, en general, “no són males mesures”. Tanmateix, opinen que en el cas de les trobades socials ja “fa temps” que hi ha “molta gent” que es veu amb més de deu persones a la vegada i que no segueix la normativa. “Ja hi havia grans aglomeracions abans, i ara se’n veuran moltes més”, asseguren.

Celestino: “La vacuna és l’única solució a la pandèmia”

El Celestino opina que l’única mesura “efectiva” de veritat per aturar la propagació de la Covid és la vacuna. “Totes les restriccions no serveixen de res. Per posar un exemple, hi ha famílies que són més de deu persones i que, per tant, es veien abans que traguessin la normativa”, explica.

En la mateixa línia, pensa que cal augmentar el ritme de vacunació i que el tancament de l’oci nocturn –un dels factors que en permetrà l’obertura serà la dada de tenir menys de 100 persones ingressades a les UCI– no té cap sentit. “Els joves surten igualment”, exposa.

Duart: “Les restriccions han de tenir criteris sanitaris al darrere”

Per la seva banda, el Duart posa en dubte que les noves mesures es basin en recomanacions sanitàries. “No sé si darrere de les decisions del Govern hi ha arguments científics que avalin les propostes que fan”, lamenta. El Duart no acaba de veure que es deixin fer trobades amb més de deu persones i tampoc entén per què els centres de cultes podran obrir sense límit d’aforament i, en canvi, les activitats culturals mantindran els aforaments actuals.

Pel que al fet que l’oci nocturn seguirà tancat, el Duart opina que els joves seguiran sortint igualment. “Si tens el jovent en una discoteca, serà més fàcil de controlar-lo”, indica. En aquest sentit, posa l’exemple dels botellons que van tenir lloc al parc de Catalunya durant la Festa Major. “La Policia i els joves seguiran jugant al gat i el ratolí”, assevera.

