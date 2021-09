El Sabadell necessita fer un pas endavant al mític El Collao

El Sabadell afronta el seu retorn a un estadi centenari com El Collao -aquest dissabte, 19 hores- amb un clar objectiu: trencar la sequera golejadora i estrenar el capítol de victòries. Després dels dos empats a zero inicials, comença a haver-hi certa necessitat per evitar un escenari de nerviosisme a l’entorn en aquest inici de temporada. És el moment de fer un pas endavant i acompanyar la solidesa defensiva

–factor fonamental aquest dissabte– amb més intenció, profunditat i sobretot definició als metres finals. Kaxe pot ser la principal novetat a l’onze per guanyar pólvora. El gol no pot esperar.

Minuts abans de pujar a l’autobús i iniciar el trajecte per carretera cap a Alcoi, Antonio Hidalgo ha admès que ha arribat l’hora de “fer un pas endavant. Sempre tenim la necessitat de guanyar i sortim amb aquest objectiu. Sabem que hem de millorar algunes coses, sobretot amb pilota i la faceta ofensiva. Però l’atac i els gols no és només un tema dels davanters sinó de tot l’equip”. Dos homes, però, poden tenir una influència directa i són Kaxe i Toni Gabarre, presentats oficialment el dijous passat.

El basc ja va debutar contra la B. Linense i Toni està recuperat i amb ganes d’estrenar-se. De fet, es va convertir en la gran novetat a la llista. “Sabia que escurçaria el temps de recuperació i en té moltes ganes i una gran il·lusió per fer una bona temporada. Està clar que tant el Kaxe com el Toni ens donen un extra i més possibilitats”, subratllar el tècnic arlequinat. En canvi, es van quedar a casa Iago Indias –el seu procés va més lent– i Muguruza, qui ja podria estar a punt per rebre el Barcelona B la següent jornada. D’altra banda, Hidalgo també es va referir a la renovació del jove Sergi Altimira. “La cessió al Granollers va ser positiva. Té molt marge de millora i cal anar amb calma. Com a entrenador, intento ajudar-lo”.

Un rival molt intens

Hidalgo espera un duel “amb molta incidència física, moltes disputes i això exigeix una gran concentració. A El Collao sempre tens la sensació que poden passar coses en qualsevol moment. Tindrem un rival molt intens, que té les coses molt clares i va fer una gran temporada”. L’Alcoià ha passat de la Tercera Divisió a la Primera RFEF gràcies a un ascens als despatxos -havia perdut el playoff contra l'Atzeneta- i una gran temporada passada.

De fet, manté bona part del bloc, amb futbolistes amb molta experiència com el porter José Juan (42 anys), l’heroi de l’eliminació del R. Madrid a la Copa, el golejador Juli Cerdà o Fran Miranda, qui ha tornat després del seu pas pel Nàstic. També continua el tècnic Vicente Parras, qui ja sap què és guanyar el Sabadell a la banqueta de l'Ontinyent. Ha arrencat amb victòria davant el Betis Dep. (1-0) i empat a Linares (1-1). Davant el Sabadell tindrà la baixa del lesionat Juanan.

El Sabadell buscarà la desena victòria de la història al mític i centenari escenari alacantí. De moment, el balanç és forá positiu: ha puntuat en 20 de les seves 32 visites, amb 11 empats i 9 triomfs, l'últim el 0-1 de la temporada 10/11 amb gol de Pugidollers de cap i que va acabar amb l'ascens a Ipurúa.

LES DADES

Estadi: El Collao.

Horari: Dissabte, 11 de setembre, 19 h

Àrbitre: Luis Fernando Collado López, Comitè manxec.

Temperatura prevista: 24º a l'hora del partit.

Últim antecedent: 2-1 (temporada 18/19). Gols de Rubio, Hernán Lino / Edgar Hernández.

Publicitat