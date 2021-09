Junts per Sabadell vol posar mesures per reduir la solitud de la gent gran

Junts per Sabadell té la intenció que l'Ajuntament es posicioni a favor de reconèixer el dret a l'acompanyament afectiu a la ciutat per tal de garantir als col·lectius més vulnerables, sobretot la gent gran, poder relacionar-se i gaudir de la companyia i el suport d'altres individus. Des del partit juntaire consideren que la solitud és un dels problemes més importants de la societat, incentivat encara més per culpa de la pandèmia, i que cal actuar "amb immediatesa" per fer-hi front.

De la mà de l'associació Som Base, Junts presentarà una moció al ple de setembre per començar a tractar de quina manera es podria reconèixer el dret a l'acompanyament efectiu, ja que, de moment, no hi ha cap llei que el regeixi. Dit això, només Barcelona s'ha posicionat a favor que es reconegui aquest dret. Segons Junts, el Congrés dels Diputats té previsió de crear un projecte de llei sobre l'assumpte ben aviat. El regidor a l'Ajuntament, Quim Carné, ha explicat que si s'aprova la moció, l'administració local garantirà "tots els recursos necessaris" a tots els voluntaris que vetllin per a fer possible l'acompanyament afectiu dels col·lectius vulnerables.

"La solitud afecta l'individu tant mentalment com físicament. La gent gran, que és qui més la pateix, ha de gaudir de companyia al llarg de la seva vida", ha expressat Carné. Així mateix, el regidor ha fet una crida a la resta de grups municipals a posicionar-se a favor de la moció. "Cal que tinguem unanimitat en els assumptes que són de caràcter social", ha reivindicat.

Valoració de la Festa Major i de la Diada

D'altra banda, el portaveu de Junts a l'Ajuntament, Lluís Matas, ha fet una valoració de tres temes rellevants: la Festa Major, la celebració de la Diada i les eleccions municipals de 2023. D'entrada, Matas ha posat puntuacions a diferents aspectes de la festa gran, celebrada del 3 al 6 de setembre a Sabadell. Li ha posat un 10, la nota màxima, a la ciutadania pel seu "civisme"; un 8 als tècnics municipals; un 5 les "limitacions d'aforament de les activitats"; i un 0 als actes vandàlics, com els 'botellons' que van tenir lloc al Parc Catalunya. "Finalment, posem un menys mil a l'agressió sexual", ha dit el portaveu.

Pel que fa a la Diada d'aquest dissabte, Lluís Matas ha avançat que faran manifest alternatiu al de l'Ajuntament, amb el qual no estan d'acord. "Juntament amb Òmnium, ERC i la Crida reconeixerem el dret a l'autodeterminació i defensarem l'amnistia. A més, farem valdre el mandat de l'1 d'octubre i el 52% de vots cap a la independència de les últimes eleccions", ha manifestat.

Junts emplaça a la Crida i ERC a incloure'ls al pròxim govern

Per últim, el portaveu juntaire ha emplaçat a la Crida per Sabadell i a Esquerra Republicana a incloure'ls al govern després de les eleccions municipals de l'any 2023. Matas ha afirmat que no els satisfà la proposta de la Crida, que pretén deixar fora a Junts de l'executiu, però que vol que els ofereixi suport extern, tot i que els juntaires mantindrien els dos assessors que ja tenen al govern. "Mai ens aixecarem d'una taula de negociació on hi ha independentistes a diferència del que va fer ERC fa dos anys, però han de tenir clar que qualsevol opció de govern passa per Junts", ha exclamat.

Publicitat