El juvenil 'A' del CE Sabadell pretén continuar de la millor forma davant l'Espanyol

Aquesta tarda (19h) el juvenil ‘A’ del CE Sabadell s'enfronta a un dels equips més preparats de la categoria Divisió d'Honor: el RCD Espanyol.

El CE Sabadell ha preparat la temporada per a continuar amb el ritme amb el qual s'ha acabat la temporada passada i en la primera jornada de lliga ja s'han vist punts positius, i el cos tècnic l'ha valorat: “En general és va donar el partit que preteníem. Vam sotmetre al rival malgrat les dificultats que sempre et posa un gran equip com el Cerdanyola. Crec que el resultat podria haver estat més ampli però l'important és haver pogut arribar molt a l'àrea rival i estar encertats en la mesura del possible”.

Després de la victòria del passat cap de setmana en la primera jornada de lliga, els arlequinats pretenen continuar de la millor forma i se senten confiats d'aconseguir-lo davant el conjunt barceloní. L'entrenador Marc Nomen dóna el seu punt de vista en la prèvia d'aquest important partit: “Malgrat el poc temps que portem treballant, l'equip te capacitat de fer-se amb el control dels partits amb una ambició que et permet ser un equip complicat per a tots els rivals. Som capaços de sotmetre al rival i intentarem fer-ho davant l'Espanyol”

La jornada 2 ja es juga i l'equip sent la capacitat de demostrar un any més del que és capaç. No sols el juvenil, sinó tot el CE Sabadell vol fer el millor treball possible com bé s'indicava durant aquesta passada pretemporada en la qual nous objectius s'han fixat.

