Ofrena floral institucional per commemorar la Diada

Sabadell ha celebrat aquest matí, vora les deu, la tradicional ofrena floral per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Partits municipals i entitats de la ciutat, prop d'una cinquantena, han fet les seves ofrenes al pont del Parc Catalunya, com ja és tradició cada onze de setembre. Enguany, però, l'acte ha sigut de petit format per evitar les aglomeracions d'altres anys.

A l'inici de l'acte, tres membres de la Policia Municipal estat els encarregats d'hissar una senyera i després ha tingut lloc una actuació musical de la coral La Carena, de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). A continuació, l'alcaldessa de Sabadell i els portaveus dels grups municipals (excepte la Crida i Ciutadans) de l'Ajuntament han portat l'ofrena institucional fins al pont del parc. Al cap d'uns minuts, les entitats han anat desfilant una per una per deixar el seu ram de flors.

Ciutadans no ha assistit a l'acte, perquè des del partit consideren que l'independentisme "ha segrestat" la Diada. Pel que fa als regidors de la Crida per Sabadell, han preferit viure'l fora del recinte amb la resta d'assistents i han declinat formar part de l'ofrena institucional, tot i que sí que n'han portat la seva pròpia.

L'independentisme impulsa el seu propi manifest

ERC, la Crida, Junts per Sabadell, Òmnium Cultural, el Consell per la República de Sabadell i el col·lectiu Gent de la plaça s'han desmarcat del manifest de l'Ajuntament i n'han impulsat un d'alternatiu en què han defensat l'amnistia i el referèndum com a "úniques vies de sortida possibles" al conflicte polític que hi ha a Catalunya.

L'Assamblea Nacional Catalana no ha subscrit el manifest, perquè consideren que la via unilateral també podria ser una solució pel conflicte.

