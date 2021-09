L'independentisme impulsa el seu propi manifest en defensa de l'amnistia i el referèndum

ERC, la Crida, Junts per Sabadell, Òmnium Cultural, el Consell per la República de Sabadell i el col·lectiu Gent de la plaça s'han desmarcat aquest matí del manifest de l'Ajuntament per la Diada de Catalunya i n'han impulsat un d'alternatiu en què han defensat l'amnistia i el referèndum com a "úniques vies de sortida possibles" al conflicte polític que hi ha entre Catalunya i l'estat espanyol.

Un membre de cada una de les cinc entitats ha llegit un tros del manifest. D'entrada, han criticat el manifest institucional de l'Ajuntament, amb el qual no es veuen identificats. "El contingut expressat en la proposta del govern municipal és un menyspreu intencionat a la situació de repressió del moviment democràtic en la defensa dels drets i llibertats del nostre país", han expressat. De fet, consideren que el PSC és un dels "actors de la repressió" contra el poble de Catalunya: "Va aplaudir la repressió de l'1-O avalant l'aplicació del 155 i celebrant la ignominiosa sentència", han etzibat.

D'altra banda, també titllen la retirada de la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics del balcó de l'Ajuntament com una "mostra més" de la repressió del govern municipal. Finalment, les cinc entitats que han subscrit el manifest han proposat la independència de Catalunya com a "instrument de canvi social" cap a una comunitat "moderna, pacífica, justa i tolerant". "És una proposta legítima que ha de tenir cabuda en democràcia", han afegit.

L'ANC no subscriu el manifest

L'Assemblea Nacional Catalana no ha subscrit el manifest independentista, perquè consideren que hi ha altres vies per resoldre el conflicte polític català, una d'elles la via unilateral. Des de l'entitat creuen que el manifest "és una falta de respecte" pels més de dos milions de catalans que van votar l'1 d'octubre. "El referèndum ja el vam fer. A més, el 52% dels catalans voten independència, és a dir, tenim prou legitimitat per a fer-la efectiva", reivindiquen des de l'ANC.

Publicitat