Els alumnes tornen a les aules

Somriures, abraçades, nervis i, també, alguna llagrimeta. Els alumnes sabadellencs –uns 35.000 aproximadament– han tornat avui a les aules amb un còctel d'emocions a sobre. Començar un nou curs escolar és sempre especial, ja que es tracta d'obrir nova etapa en què de ben segur se succeiran els moments bons, tot i que també d'altres de més complicats. El primer dia serveix per retrobar-se amb els amics i per a poc a poc anar assimilant la tornada a la rutina.

Aquest matí, els carrers pròxims als centres escolars han recuperat alguns embussos habituals d'abans del període vacacional, tot i que en general, els pares s’han organitzat i les arribades a les escoles han estat esglaonades. A la Sagrada Família, per exemple, s'han format diversos grups per evitar aglomeracions i l'entrada a l'escola ha sigut gradual. També hi ha hagut una dinàmica semblant a l'escola Sant Nicolau i a l'escola Miquel Martí i Pol, així com a la pràctica totalitat de centres educatius de la ciutat.

Els pares i mares s'acomiadaven dels fills, mentre que els professors els donaven la benvinguda abans de començar la primera classe. Enguany, se seguiran mantenint el gruix de mesures restrictives del curs passat, com els grups bombolla i l'ús de mascareta a partir dels sis anys. Tot i això, es permet la interacció entre diversos grups amb mascareta, els nens d'un mateix grup no l'hauran de dur al pati i es recupera l'accés de les famílies als centres. La mesura més destacada, però, és que els alumnes que tinguin la pauta completa de vacunació no hauran de confinar-se en cas de cas positiu a l'aula.

Objectiu: avançar en la vacunació

Així mateix, tot i que la Covid segueix present, tothom espera que el curs sigui el més normal possible. En aquest aspecte hi tindrà molt a veure la vacunació dels alumnes, que encara està pendent de culminar-se a Sabadell. Tres de cada deu sabadellencs (31,5%) d’entre 12 i 15 anys no han rebut cap dosi de la vacuna, un percentatge una mica menor en el tram de 16 a 19 anys, on és del 23,3%.

Tant els més grans, de batxillerat, com els més petits, de les escoles bressol, encaren el curs amb algunes incerteses, però amb la il·lusió de poder gaudir de les classes i de la companyia dels amics. Avui, en el primer dia de curs, tot i el còctel d'emocions, l'alegria per tornar a les aules era majoritària. Ara sí, el curs 2021/2022 ja ha començat!

