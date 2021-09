Licitades les obres per construir el pavelló dels Merinals

El ple d'aquest mes de setembre -dimarts 14- aprovarà els darrers tràmits per licitar les obres de construcció del Pavelló Oest, que estarà ubicat als Merinals. Es tracta d'una de les principals inversions previstes per aquest mandat, amb un pressupost de 8 milions d'euros. L'Ajuntament preveu començar els treballs durant el primer trimestre de l'any que ve, que durin 18 mesos i, per tant, l'equipament entri en funcionament a mitjans de 2024.

Pel regidor del districte, Eloi Cortés, aquest projecte és important per "donar servei a una zona que, a diferència d'altres, no té pavelló". El nou poliesportiu dels Merinals estarà situat entre els carrers de Malta i d'Hongria. Tindrà 3.700 metres quadrats i una pista interior divisible en tres. Aquest espai serà de parquet i permetrà practicar-hi tot tipus d'esports: bàsquet, futbol sala, handbol, gimnàstica rítmica, patinatge, voleibol, arts marcials, etc. A l'exterior hi haurà una altra pista que complementarà les possibilitats de l'equipament, que també estarà a disposició de les sessions d'activitat física dels centres educatius i activitats per al conjunt de la ciutadania. Al pavelló també hi haurà una sala polivalent per fer-hi activitats dirigides com aeròbic, zumba o ioga.

Urbanització de l'entorn

La construcció del pavelló es complementarà amb diferents obres per urbanitzar l'entorn. A l'exterior hi haurà la segona pista, així com una plaça i noves places d'aparcament, a més de nous arbres, bancs i mobiliari urbà. L'equipament s'ubicarà ben a prop del mercat dels Merinals i al costat del parc de Can Gambús i l'escola Cifuentes, en un solar de 5.124 metres quadrats on hi ha una reserva d'espai per aixecar-hi un institut.

