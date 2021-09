Porta vol situar el Cercle entre els millors

La direcció tècnica de la secció de tennis del Cercle Sabadellès ja té nou inquilí: Roger Porta ha estat l’escollit per la Junta Directiva, encapçalada per Joan Carles Riba, per liderar aquesta nova etapa després de l’adeu de Bruno Barrientos: “Em vaig assabentar de la vacant i no vaig pensar-ho dues vegades. El projecte és molt bonic i en tinc ganes”, explica Porta.

El nou director tècnic ha estat més de dues dècades a la Federació Catalana de Tennis (FCT) desenvolupant la mateixa funció en diverses instal·lacions (Can Caralleu, Vall d’Hebron, Cornellà i també com a director del CT Urgell). A més, Porta ha treballat amb jugadors de la talla de Jordi Arrese, Joan Aguilera o Sergi Bruguera, entre altres tenistes catalans.

Publicitat

Al Cercle, espera desenvolupar la “metodologia francesa”, com ell l’anomena, que principalment consistirà en un “treball més científic, amb pretemporades, macrocicles de treballs i pics de rendiment” per poder millorar la salut esportiva de la secció, lligat amb una millora en els horaris d’entrenament: “Vaig prometre al Joan Carles –Riba– i al Dani –del Barco– aconseguir que el nivell general de l’escola faci un salt endavant, amb una estructura tècnica consolidada, i uns entrenadors que tinguin una bona formació. Som un club amb 20 pistes i si anem tots a una, perquè no ens podem tutejar amb els grans clubs de Catalunya?”, es pregunta.

Tot, però, sempre dins d’una filosofia en què l’aposta pel talent de casa sigui innegociable, fugint d’una política de fitxatges, i on l’objectiu a mitjà termini sigui poder arribar a prop dels 300 alumnes, sense que això arribi a alterar el funcionament normal del club.

Publicitat