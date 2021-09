Denuncien el mal estat de la façana d'un edifici del carrer Migdia

Veïns del carrer del Migdia, al Centre, denuncien la deixadesa en què es troba la vorera de l'edifici del número 18. El passat 10 d'agost la Policia Municipal va posar tanques i una cinta per evitar el pas dels vianants per aquest punt per risc de despreniments d'una part d'un balcó de l'immoble. L'origen del problema es troba en què els pisos estan abandonats des de fa anys.

Publicitat

Des que s'hi van posar les tanques, ja fa més d'un mes, els veïns denuncien que no s'hi ha fet res i això genera una sensació d'inseguretat entre el veïnat, que no pot passar per aquesta vorera conscient que, si està precintada, és perquè hi ha un problema al darrere. "És una irresponsabilitat tenir-ho així", afirma un dels veïns del carrer.

Publicitat