5 plans pel cap de setmana a Sabadell

Jordi Campoy presenta ‘La cantant de fado’ al Principal

L’escriptor de La Creu Alta recala avui a les 12 h al Teatre Principal, on presentarà la seva darrera novel·la: La cantant de fado. Estarà acompanyat de la llibretera de macondo Estefania Abasolo i Elisenda Gutés (vinculada al Teatre Sant Vicenç) hi farà una lectura dramatitzada. A més a més, es tancarà amb un concert del propi Campoy, acompanyat de Jordi Vericat, Bartolomeo Barenghi i Sílvia Arigas (que interpretaran la pròpia BSO de la novel·la).

La galeria Arrahona inaugura l’exposició de Maria Stamati

L’Hotel Arrahona (carretera Barcelona) no ha falla en les seves habituals cites amb l’art. Un cop superades les grans restriccions per la pandèmia, la galeria liderada per l’artista Joseo García va presentar ahir l’exposició de l’artista plàstica i poetessa grega Maria Stamati. Aquesta mostra es podrà contemplar fins el proper 17 d’octubre. La galeria rep anualment diversos pintors estatals i internacionals, com és el cas de Stamati

L’Alternativa torna amb la comèdia ‘Fulana & Mengana’

L’Alternativa Teatre arrenca el curs 2021-2021 aquest dissabte (20.30 h) i diumenge (19 h), amb el passi de l’espectacle Fulana & Mengana, de la companyia Cosas de muertas. Fulana & Mengana són dues criatures amb un obscur passat i de dubtosos costums, es troben per primer cop a les portes del cel. Després de ser rebudes per Sant Pere es veuran obligades a competir per la darrera plaça que queda al Paradís. L’espectacle és en castellà i l’entrada costa 12 euros

La Cobla de Sabadell actuarà a La Marcè de Barcelona

Al llarg dels dies de La Mercè, els 9 esbarts de Barcelona ballaran al parc de la Ciutadella. Les ballades seran divendres 24 a les 11.30 h i dissabte 25 a les 12 h i a les 17 h. I entre ells, no hi faltarà la Cobla de Sabadell, la qual ballarà el dia 24 al matí i el 26 matí i tarda, tot donant a conèixer arreu la música més genuïnament catalana: la sardana, els balls tradicionals i la música de concert i ballables

L’Orquestra Simfònia del Vallès arrenca els seus ‘Simfònics al Palau’

La temporada 21/22 del cicle Simfònics al Palau arrenca el proper 25 de setembre amb La Vuitena de Beethoven. Es tracta d’un programa eclèctic i sorprenent dirigit per Andrés Salado, amb Mariona Camats, Ferran Cruixent i la participació del Cor de Noies de l’Orfeó Català que dirigeix Buia Reixach. El cicle Simfònics al Palau és una coproducció de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. La programació de la temporada contempla clàssics del repertori com Beethoven, Mozart, Txaikovski, Schubert, Verdi o Xostakòvitx, amb altres compositors del segle XX com Gershwin i John Williams, dues òperes en coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i la consolidació de la relació amb Vespres d’Arnadí

