Els castellers tornaran al carrer a mitjans d’octubre

Els ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, que diria Manel. Però el món casteller ha celebrat com una victòria la decisió de la Generalitat -aquesta setmana- de flexibilitzar les restriccions que fins ara pesaven sobre els assajos i actuacions castelleres.

A la pràctica, les actuacions de carrer eren impossibles de fer (només una colla participant i grups de 25 persones màxim). Tampoc els assajos tenien la llibertat que necessitaven: Grups bombolla d’aquestes mateixes 25 persones màxim.

Des d’aquesta setmana, però, les regles del joc han canviat. Els grups passen a un aforament màxim de 160 persones. I poden celebrar fer diades a plaça, amb fins a tres colles diferents. “Això és el més proper a la normalitat que hem viscut fins ara”, explica Joan Carles Sánchez, president de la Colla. “D’acord que serà una normalitat condicionada, però dins la colla es respira alegria”, afegeix.

Tant és així que Saballuts ja ha encetat el seu particular compte enrere. “Crec que a l’octubre tornarem a les places”, avança Sánchez, “si bé serà més aviat a partir de mitjans de mes”. En tot cas, aquesta tardor hi haurà diades castelleres.

De fet, aquest mateix cap de setmana ja hi ha castells a plaça a Vilafranca del Penedès, en el que sense dubte es viurà com un dia històric en el món casteller.

Assaig general

A Sabadell, ahir vespre hi va haver el primer gran assaig obert en els 18 mesos d’ençà que va esclatar la crisi sanitària. El local de Saballut (al barri de Covadonga) va acollir una trobada per a 160 persones. “Tot i que la nostra massa social és més gran que aquesta xifra, creiem que per primera etapa de represa ja és suficient per a les persones que hi participaran dels assajos”.

Unes trobades que, per cert, hauran d’observar estrictament les normes del Procicat. Principalment, que els castellers hauran de tenir la pauta completa de vacunació o mostrar una PCR negativa de realització recent. A més a més, no es podran allargar més de 15 minuts en cada construcció de castell.

