La flama solidària es manté ben viva

La pandèmia no ha estat aturador perquè Stern Motor, el concessionari oficial Mercedes Benz, continuï posant el seu gra de sorra en una causa solidària, en aquest cas, per ajudar en la lluita per fer front a la malaltia de Dent.

Ahir divendres, les noves instal·lacions d’Stern Motor, ubicades al polígon industrial Sant Pau de Riu Sec, van ser l’escenari escollit per presentar l’equip Asdent-Stern Motor, que enguany participara a la 10a edició de la Marruecos On Bike, on l’objectiu serà aconseguir visibilitat i recaptar fons perquè el Nacho, afectat amb aquesta malaltia minoritària –només una vintena de casos a Espanya–, pugui continuar amb la investigació–entre 8.000 i 11.000 euros mensuals–: “Des de l’octubre passat que la Covid-19 no ens havia permès fer res. Des d’aleshores, només hem rebut rebre diners dels nostres socis de la Fundació. Els doctors ens van avisar que si no podiem continuar pagant no podriem avançar en la investigació”, lamenta Eva Giménez, presidenta d’Asdent, i mare del Nacho Muñoz.

En la mateixa línia, el gerent del concessionari del grup Movento, Joaquim Badia, assegurava que “Venim de temps complicats, és cert, però, davant d’una causa solidària com aquesta, Stern Motor vol estar al costat, com ha fet, fa i farà en d’altres projectes”.

L’equip Asdent-Stern Motor no serà un participant qualsevol. I és que per enèssima vegada, tal com va passar durant la carrera al Mont Fuji (Japó) o prenent part del documental Más allá del reto de Eva –visionat fa dos anys al Teatre Principal de Sabadell, coincidint amb la cloenda de l’Stern de Nit– entre altres, Perico Delgado, guanyador del Tour de França l’any 1988, liderarà un equip format per Eva Giménez i els ciclistes Roberto Heras, Gustavo Veloso, Israel Núñez i Emili Pérez,tots ells presents durant l’acte de presentació: “En causes com aquesta, no fa falta escoltar gaire estona. En pocs segons queda clar que no pots pensar-t’ho i has d’ajudar en tot allò que estigui a les teves mans”, va explicar Roberto Heras, quatre vegades vencedor de la Titan Desert.

Fins a les portes del Sàhara

La Marruecos On Bike se celebrarà entre el 9 i 16 d’octubre, i constarà de cinc etapes que creuaran l’Atlas i arribarà a les portes del Sàhara, a Merzouga.

L’objectiu? Ja està aconseguit: Portar la malaltia de Dent al continent africà per fer-la més visible.

