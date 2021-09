Segona derrota consecutiva: El juvenil del Sabadell ha caigut per golejada davant del Cornellà (0-4)

Segona derrota de la temporada. El juvenil del Centre d’Esports Sabadell ha caigut dolorosament davant de la UE Cornellà per 0 a 4. Els de Marc Nomen han arribat al partit amb la il·lusió de tornar a guanyar després de caure davant del RCD Espanyol, però no han jugat res bé i el partit ha acabat amb una golejada a favor dels visitants.

En cap moment del partit els locals han pogut inquietar l'àrea rival. De fet, el Sabadell no ha estat capaç de formular jugades de perill. Ha faltat profunditat i també creació de joc en la meitat del camp. Les sorpreses han estat molt escasses i les idees ofensives han estat totalment absentes.

El conjunt visitant simplement ha sabut implementar una línia de pressió bastant avançada que ja ha estat suficient per a incapacitar les possibilitats arlequinades. Les recuperacions han estat ràpides i pràcticament contínues i, a partir d'aquí, el Cornellà ha anat directament cap a la porteria de Martí i ha aixafat al conjunt dirigit per Nomen.

Tan sols van tres jornades de lliga, cert. Però també és veritat que el nivell que ofereix l'equip no convenç de cap manera. El juvenil ha de revertir com més aviat millor aquesta situació perquè no sigui habitual al llarg de la temporada. L'equip té l'obligació de desenvolupar la seva millor versió per a mantenir una categoria que mostra ser tan exigent com la passada temporada.

