Sarfa, 100 anys de transport d’usuaris

El setembre d’ara fa 100 anys, Narcís Ribot, Josep Artigas i Antoni Font, de Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Llagostera, respectivament, van crear Sarfa. Aleshores, una petita empresa de transport, que comptava amb una desena de vehicles i que cubria les rutes de l’Alt i el Baix Empordà i la Selva.

Paral·lelament, a Sabadell, Miquel Martí Adell, va fundar, a l’any 1923, juntament amb el seu cunyat Manel Carceller, l’empresa Autobusos Sabadell, dedicada al transport de viatgers entre la plaá de la Creu Alta i l’estació del Ferrocarril (en l’actualitat, l’estació Can Feu-Gràcia dels FGC). Era aleshores quan els Martí-Carceller van posar en funcionament la primera línia regular de transport urbà de Sabadell.

Dècades després, tal com es detalla al llibre biogràfic Moventia, 90 anys en moviment, Autotransports Martí i Renom Bus fusionaven les dues companyies (1985) d’on naixeria el Grup Sarbus. Una operació important que amb el pas dels anys serviria per adquirir per part del grup Moventia, quinze anys més tard, l’empresa Sarfa (2000), que a dia d’avui dona servei de transports a 100 poblacions catalanes i els seus busos recorren anualment l’equivalent a 291 voltes a la circumferència que fa la terra.

Ara com ara, Sarfa, de l’empresa Moventia recórrer en un any un total de 11.659.821 quilòmetres, incloent els serveis regulars, reiterats (escolars i fàbriques), discrecionals i internacionals, amb un total de 169.204 expedicions. Per tant es realitzen una mitja de 463 expedicions diàries en les que recorrem una mitja de 32.000 qms.

Actualment Sarfa presta serveis regulars en un total de 36 itineraris i transporta gairebé 2.500.000 usuaris l’any. Segons explica del gerent de Sarfa, Enric Gimeno, a dia d’avui les rutes més importants “són les connexions Girona-Costa Brava, amb 650.000 usuaris, la connexió Tossa-Lloret-Barcelona-Aeroport Josep Tarradellas, amb 475.000 usuaris, les connexions Figueres-Roses-Cadaqués, amb 461.000 usuaris, i les connexions entre la Costa Brava Centre i Costa Brava Nord amb Barcelona i l’Aeroport de Bcn amb 385.000 usuaris.

